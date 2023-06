La respuesta viral de un entrevistado en la calle tras preguntarle por la comida más importante del día

El tiktoker le pregunta por su comida favorita y esta es su respuesta / Twitter

2 Se lee en minutos D. M.



Ya sabemos que Tiktok está de moda y en completo auge después del inicio de la pandemia de coronavirus. En un principio la red social se componía casa en su 100% en vídeos de challenge con bailes, o pruebas parea realizar mientras estábamos todos en casa. Sin embargo, echando la vista hacia atrás y comparándola con lo que verdaderamente es ahora la aplicación, podríamos decir que es completamente distinta.

El cambio de Tiktok

Sí, siguen habiendo bailes, sí, siguen habiendo pruebas para realizar en grupos o familias, pero, ¿sabéis también que es lo que hay?. Empresas que pagan por publicidad en la red social, medios de comunicación que publican sus noticias, y una de las nuevas modas que se ha unido a la de los podcast, El "reporterismo" a pie de calle por cualquier persona.

Son varias las cuentas que existen ya en TikTok que se dedican a entrevistar y a preguntar a gente por la calle en cualquier ámbito: desde preferencias de comida, pasando por alquileres de pisos, hasta preguntas sobre ¿cuánto vale tu outfit?, o ¿Quién es la persona más famosa de tus contactos?.

Un tiktoker a pie de calle

Un tiktoker a través de su cuenta, @nassernutrition, ha compartido un vídeo que se ha hecho viral en Twitter por la respuesta de un hombre al ser preguntado por ¿Cuál es la comida más importante del día?. El entrevistado lo único que tenía que hacer era elegir entre las comidas del día: desayuno, almuerzo, merienda o cena. Sin embargo, la respuesta de este señor ha sido de lo más comentado en Twitter. "Pan con manteca", ha sido la respuesta del entrevistado a la pregunta que le habían hecho.

La respuesta del entrevistado no ha pasado desapercibida y los comentarios no han parado de sonar, diciendo que no le falta razón. "Poca broma con esto, mi bisabuela vivió 102 años y desayunaba todos los días pan con un cacho de tocino".

i mean no ha dicho ninguna mentira — reyes pero no magos🦦 (@_rennsbbae) 12 de junio de 2023

Poca broma con esto, mi bisabuela vivió 102 años y desayunaba todos los días pan con un cacho de tocino https://t.co/vDDD9TAm9r — Pato 🇪🇸🇻🇦 (@Patoso_00) 12 de junio de 2023

Los usuarios han admitido que "no ha dicho ninguna mentira", entre algunas de las respuestas.