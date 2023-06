Estos alimentos te pueden hacer oler mal sin que te des cuenta

Aunque no sean malos para la salud, algunos alimentos pueden provocar un olor corporal desagradable. / FREEPIK

4 Se lee en minutos H.G.



¿Alguna vez has notado que después de comer ciertos alimentos tu olor corporal se vuelve desagradable? Resulta que lo que comes puede afectar no solo tu salud, sino también tu aroma personal.

Y es que, aunque una alimentación equilibrada es esencial para una buena salud, algunos alimentos pueden tener efectos secundarios inesperados en forma de mal olor corporal.

6 alimentos que pueden provocar mal olor

1. El ajo y la cebolla: una combinación explosiva



/ ARCHIVO

El ajo y la cebolla son ingredientes básicos en muchas cocinas debido a su delicioso sabor y aroma. Sin embargo, contienen compuestos sulfurosos que, después de ser digeridos, se liberan a través de los poros de la piel. Esto puede provocar un olor fuerte y desagradable que persiste durante horas. Si bien no es necesario eliminarlos por completo de tu dieta, reducir su consumo o buscar alternativas como el ajo y la cebolla en polvo puede ayudar a minimizar los efectos en tu olor corporal.

2. Espárragos: un aroma inconfundible en la orina



/ Freepik

El consumo de espárragos puede provocar un fenómeno peculiar en algunas personas: un olor distintivo en la orina. Los compuestos sulfurados presentes en los espárragos se descomponen durante la digestión, produciendo un olor característico al ser excretado. Aunque este efecto es inofensivo, si te preocupa, puedes limitar la ingesta de espárragos o prepararlos de manera que minimice la liberación de estos compuestos.

3. El impacto del curry en el olor corporal



/ Archivo

El curry es una mezcla de especias que le da a los platos un sabor intenso y exótico. Sin embargo, las especias fuertes presentes en el curry también pueden influir en tu aroma corporal. Después de consumir curry, es posible que notes un olor más intenso en tu sudor y aliento. Para evitar esto, considera moderar el consumo de curry o combinarlo con otras especias más suaves.

4. El alcohol: una doble amenaza



/ Pexels

El consumo excesivo de alcohol puede tener varios efectos negativos en la salud, y uno de ellos es el mal olor corporal. El cuerpo procesa el alcohol a través del hígado, pero cuando se consume en exceso, el sistema no puede eliminarlo por completo y debe buscar otras vías de eliminación, como la transpiración y la respiración. Esto puede provocar un olor desagradable tanto en el sudor como en el aliento. Mantener un consumo moderado de alcohol y beber suficiente agua puede ayudar a reducir estos efectos no deseados.

5. Carnes rojas: más que solo un sabor fuerte

El consumo de carne roja en exceso es perjudicial para la salud, y también para tu olor corporal. / FREEPIK

Noticias relacionadas

La carne roja es una fuente de proteínas y nutrientes esenciales, pero también contiene ciertos compuestos que pueden afectar tu olor corporal. Cuando se digiere en grandes cantidades, estos compuestos pueden producir un olor desagradable en el cuerpo. Limitar el consumo excesivo de carne roja y equilibrar tu dieta con otras fuentes de proteínas, como aves de corral o pescado, puede ayudar a controlar cualquier olor indeseable.

6. Pescado: el lado aromático de los ácidos grasos omega-3

Bandeja de pescado frito imagen de archivo. / ARCHIVO

El pescado, especialmente aquellos ricos en ácidos grasos omega-3 como el salmón o la caballa, es ampliamente reconocido por sus beneficios para la salud. Sin embargo, consumir pescado en grandes cantidades puede tener un impacto en tu olor corporal. Algunas personas experimentan un olor fuerte y persistente en la transpiración después de consumir pescado. Esto se debe a la liberación de ciertos compuestos a través de los poros de la piel. Para minimizar este efecto, puedes limitar la cantidad de pescado que consumes o optar por variedades con menor contenido de ácidos grasos omega-3.

Consejos para evitar el mal olor corporal causado por alimentos