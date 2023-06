¿Es necesario que tu perro utilice protector solar? Esta es la respuesta

Crema solar para perros / Pexels

El calor del verano no solo aprieta para los seres humanos. Las mascotas son una parte importante de la familia a tener en cuenta en estas épocas, ya que las altas temperaturas les pasan factura. Los dueños de perros suelen tener muchas dudas a la hora de comenzar su vida con un amigo peludo. Porque, al fin y al cabo, son pequeños seres vivos a los que cuidar. De ahí que surjan infinidad de preguntas sobre qué cosas hacer en determinados momentos del año.

Le debo poner crema solar a mi perro

En general, no. Los perros, tanto en verano con el sol, como en invierno con el frío, se protegen con su propio pelo. Aunque hay varias excepciones. Ciertas razas que gozan de poco cabello o zonas despobladas o sin pigmentación deben tener especial cuidado a la hora de exponerse al sol. Partes del cuerpo como el hocico, las axilas y la barriga pueden sufrir quemaduras si se exponen mucho en un día que apriete el calor.

Razas de perro con pieles más sensibles

Dálmata

Pitbull terrier

Staffordshire bull terrier

Boxer

Whippet

Eso sí, con la falsa premisa de que el animal puede pasar calor, muchos dueños pelan a los perros con la llegada del verano. Esto hace que su piel, siempre tapada por el pelaje, esté más expuesta a los rayos uva, por lo que hay más posibilidades de que se queme. En su lugar, se entresaca el pelo para que su cachorro lleve una carga más ligera en el calor.

Por otro lado, a algunos perros les encanta pasar el rato tumbado al sol. Esto no tiene nada de malo, pero si tienen la manía de tumbarse hocico arriba pueden padecer, con el tiempo, tumores inguinales, ya que esta área no está protegida por el pelo, incluso en razas peludas. Lo mejor que se puede hacer es fijarse en que el perro no jadee. En el momento que se le vea cansado es hora de pasar un rato a la sombra.

En el caso de que hayamos pasado la delgada línea y nuestro perro ya presente quemaduras por el sol lo mejor es darle baños de agua fría con un jabón suave. Se mezcla con unas gotas de aceite de nim y se deja sobre la piel durante unos minutos para que actúe. El aceite de nim no es tóxico y actúa de manera rápida y segura para sanar el calor, así como quemaduras químicas.

¿Qué protector solar usar?

En cuanto a la crema adecuada para los amigos peludos lo mejor es hacerse con una que venga bien para los bebés. En productos caninos también existen bálsamos para prevenir y tratar quemaduras. Aun así, sea cual sea el protector solar que elija, no debe contener óxido de zinc, que es tóxico para los animales domésticos. La zona inguinal y el hocico son los puntos claves donde aplicar el protector.