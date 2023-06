"¿Qué comida contiene esta bolsa?": La pregunta de un astronauta español a sus seguidores que se hace viral

"¿Tortilla?" "¿Paella?" "¿Pollo al curry?", han sido algunas de las respuestas al tuit del astronauta español Pablo Álvarez después de que este subiera un mensaje con una foto de un alimento de color amarillo envasado al vacío a su cuenta de Twitter.

Pablo Álvarez es ingeniero aeronáutico y uno de los últimos astronautas cuyas misiones ahora comparte con sus seguidores en las redes sociales. Concretamente, desde Twitter, donde ronda los 10k seguidores.

Uno de los últimos mensajes de su cuenta y que más reacciones ha generado ha sido el de su misteriosa comida. "¿Qué creéis que contiene esa bolsa?", ha preguntado a sus seguidores junto a una fotografía.

¿Qué comida creéis que contiene esta bolsa? 🍽️🍽️



Can you guess what food is into the package?🍽️🍽️ pic.twitter.com/VnbD3Mo8yJ