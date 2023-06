Una ballena jorobada se traga dos turistas que practicaban kayak en California y luego las escupe

El avistamiento de ballenas es una experiencia inolvidable que se puede disfrutar en diferentes playas del mundo, pero también un gran atractivo para los turistas. Sin embargo, es importante tener en cuenta las recomendaciones de los expertos para evitar posibles accidentes, pues las ballenas son animales pacíficos y tranquilos, pero también salvajes. El año pasado, se viralizó un vídeo en las redes sociales de la playa de San Luis Obispo, Estados Unidos, donde una ballena se tragó a dos turistas que practicaban kayak.

El vídeo, difundido a través de Twitter, muestra cómo estas jóvenes disfrutaban del mar y el sol, cuando fueron tragadas por el cetáceo. Por suerte, la ballena las escupió y las turistas resultaron ilesas ante las miradas atónitas de todos los que se encontraban presenciando la imagen en ese momento

Las víctimas, Julie y Liz, comentaron el escalofriante momento vivido en varios medios locales. Una de ellas explicó: "No pensábamos que estábamos tan cerca, pero definitivamente estábamos en una zona en la que no deberíamos haber estado, así que aprendimos nuestra lección de una manera impactante". La otra chica agregó: "Nos dijeron: ¡Estabas en la boca de la ballena! Pero en ese momento no teníamos ni idea, solo nos dimos cuenta cuando vimos el video más tarde".

Aunque estos hechos ocurrieron en 2022, recientemente se volvió a viralizar el vídeo, que ya ha acumulado más de un millón de reproducciones. Algunos usuarios hacen alusión al suceso de forma jocosa, comparando el suceso con algo que perfectamente podría haber ocurrido en una película del Universo Disney: "Era el live action de Pinocho" o "La ballena jorobada solo quería un poco de turismo gastronómico, pero su carne era demasiado salada. Mejor suerte la próxima vez, chicas". También hay quien ha querido hacer hincapié en la importancia de respetar el ecosistema de estos animales y mantener una distancia prudente.