Los atracadores más infames regresan por todo lo alto con Payday 3

Durante el evento Xbox & Bethesda Showcase Deep Silver en colaboración con Starbreeze han confirmado el regreso de los atracadores más infames de ‘Payday 3’. El estudio ha desvelado las primeras escenas de juego constatando, además, que la nueva entrega se lanzará el próximo 21 de septiembre para PC a través de PC Game Pass, en Steam y Epic Games Store, así como en Xbox Series S|X Game Pass y PlayStation 5.

Los cuatro criminales con máscara de payaso más conocidos regresan a la ciudad de Nueva York con nuevas posibilidades. La banda formada por Dallas, Hoxton, Wolf y Chains están de vuelta de su retiro en la Gran Manzana después de que aparezca una amenaza desconocida que hace añicos la ilusión de vivir tranquilamente en el lado “correcto” de la ley. Como se suele decir “los leopardos no pueden cambiar sus manchas” y gracias a sus años de experiencia, así como a un misterioso nuevo jugador en el inframundo criminal, rápidamente se hacen con los primeros atracos lucrativos y dejan su explosiva tarjeta de visita en las fuerzas de seguridad y policiales de la ciudad.

Did you catch the PAYDAY 3 gameplay reveal during #XboxGamesShowcase? What did you think? 👀https://t.co/qzRhsXL9fW