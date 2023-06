Así recuperó Ibai Llanos su cuenta de YouTube tras un "domingo de mierda"

Ibai Llanos. / Canal de Youtube de Ibai Llanos

El canal de YouTube de Ibai Llanos ha vuelto a su curso habitual tras sufrir el pasado domingo un ciberataque. "Me han hackeado la cuenta de YouTube, soy Ibai o mejor debería llamarme Tesla US", así comenzaba el streamer su vídeo explicativo sobre los motivos del hackeo.

Al ver que le habían pirateado su canal, se puso en contacto directamente con el equipo de YouTube, pero al ser domingo no obtuvo una respuesta inmediata. Anteriormente, su editor le preguntó si había realizado alguna modificación o cambiado la contraseña de la cuenta: "Ahí empezaron los temblores".

Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas pic.twitter.com/NZzu5Y51Yt — Ibai (@IbaiLlanos) 11 de junio de 2023

A las 11:15 horas del domingo, su canal de repente cambió de nombre a 'Tesla US'. "Madre de dios y de mi vida, qué domingo de mierda me espera", confesaba Ibai en su nuevo vídeo, recordando el mensaje que escribió en su cuenta de Twitter a Elon Musk en tono sarcástico: "Lo de que me hayas hackeado mi canal de YouTube es algo que me toca las pelotas, Elon Musk, me has jodido el domingo gilipollas".

A escasas horas después ha recuperado su cuenta de un modo inusual y rápido, ya que otros usuarios en los comentarios del propio vídeo de Ibai denuncian que tardaron más en volver a hacer uso de su canal. "En mi caso tarde casi una semana en recuperarlo, enhorabuena por recuperarlo tan pronto", afirma uno de los seguidores del presentador de deportes electrónicos español y uno de los protagonistas de la Kings League.

Engaño para estafar a los seguidores de Ibai Llanos

Culpa a los hackers de engañar a los usuarios subiendo un vídeo durante unos diez minutos en el que aparece la figura de Elon Musk con el fin de "timar a la gente" a través de una URL, por lo que Ibai rápidamente mediante sus diferentes redes sociales (Discord, Instagram y Twitter) notificó que se trataba de un engaño y alertó a sus seguidores para que no cayeran en la trampa o en "este tipo de mierdas". Mientras tanto su editor intentaba bloquear la reproducción del directo.

El timo está en la invitación de un evento en el que demandan el envío de bitcoins y después te devuelven el doble. Acompañado de un ejemplo de transacciones falsas para que sea más convincente y creíble, pero "completamente inventadas".

Ibai Llanos hackeo. / Cuenta de Youtube de Ibai Llanos

Llanos lamenta lo sucedido, pide disculpas y espera que el próximo Tesla que produzca Elon Musk pueda volar e ir rápido por el cielo. "Porque como te pillemos por la calle, te lo vamos a explicar claramente", concluye el streamer.