Banishers: Ghosts of New Eden, descubre lo nuevo de los creadores de Life is Strange

Durante el Summer Game Fest celebrado hace unas horas, Don’t Nod, creadores del exitoso ‘Life is Strange’ han presentado el primer tráiler gameplay de ‘Banishers: Ghosts of New Eden’, un título que desde la propia desarrolladora han bautizado como un ‘conmovedor RPG de acción’ en que habrá que cazar y luchar contra horrores sobrenaturales para cambiar un trágico destino. Por el momento, no se ha anunciado ventana específica de lanzamiento, más allá de confirmarse que llegará a finales de este año para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Presentado oficialmente durante los The Game Awards 2022, los jugadores se embarcarán en una aventura en las embrujadas tierras salvajes de Norteamérica, en el papel de Antea Duarte y Red mac Raith, amantes y cazadores de fantasmas que juraron proteger a los vivos de la amenaza de fantasmas y espectros persistentes. Aquí, habrá que adentrarse en las vidas de las comunidades de New Eden para desenterrar un mundo plagado de criaturas sobrenaturales y secretos ancestrales.

