Los medicamentos que compramos e ingerimos, pueden ser determinantes a la bora de prevenir situaciones. Por ello, es importante que seamos conscientes de sus componentes para evitar riesgos o consecuencias perjudiciales para la salud. A pesar de que provengan de farmacias o sean recetados por médicos, no significa que no haya que estar alerta, ya que algunos medicamentos pueden venderse de una manera que no es, aunque sea inconscientemente. Esto es lo que ocurrido con el artículo biocida Optisana Alcohol 96º que ha tenido que ser retirado del mercado.

Alerta sanitaria

El producto de biocida Optisana Alcohol 96º con cloruro de benzalconio estaba siendo distribuido por todos los supermercados cuando los expertos sanitarios se dieron cuenta de que estaba mal tallado. En la etiqueta del mismo señalaba que contenía alcohol etílico 96º reforzado con cloruro de benzalconio antiséptico mientras que en realidad el contenido del envase se trataba de peróxido de hidrógeno.

Debido a este incorrecto etiquetado, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) se ha visto obligada a paralizar, a frenar la comercialización y, por supuesto, a llevar a cabo la retirada de este producto de los supermercados.

Noticias relacionadas

Además, se ha avisado sobre estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, a la Asociación Española de Supermercados (ASEDAS) y a la Asociación de Cadenas de Supermercados (ACES). Aunque una de las dudas de los propietarios de este producto será qué hacer en caso de ya tenerlo.

Si dispones en tu casa de una unidad del producto con el lote 30362, los expertos recomiendan no utilizarla. Lo que se debe hacer es dirigirse al lugar donde se realizó la compra y devolverlo. La cuenta de Twitter de AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) ha dejado claro a los usuarios con su mensaje el cese de la comercialización y retirada del producto de todos los supermercados.