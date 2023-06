Los jóvenes Angry Birds se pasan a la televisión con una nueva serie para el público infantil

Los ejecutivos de Rovio han anunciado un acuerdo de colaboración con Amazon Prime, para producir una nueva serie de animación basada en el universo de la franquicia de videojuegos ‘Angry Birds’. En ‘Mystery Island: A Hatchlings Adventure’, los seguidores de los simpáticos pájaros enfadados acompañarán en su particular aventura a los jóvenes Mia, Rosie y Buddy, tres personajes completamente nuevos a los que se unirá Hamylton, un cerdito que será conocido como el "estudiante extranjero".

Get ready to venture into uncharted territory. 🔍 🏝️



An all new Amazon Original series takes us to parts unknown, somewhere in the Angry Birds world. What secrets does this island hold, and who will be there to unravel them?https://t.co/FhPhA73vYI