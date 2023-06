Un adiestrador canino presenta una guía para viajar con tu mascota este verano

El adiestrador canino en sus redes sociales

Con la llegada del verano, son muchos los que planean salir de vacaciones acompañados de sus perros u otro tipo de mascotas. Es por eso que, el muy conocido adiestrador canino Nacho Sierra, ha configurado una guía llamada No sin mi perro, de mucha utilidad para aquellos que quieran incluir a sus amigos de cuatro patas en las vacaciones de este verano.

Sierra comienza dejando claro que la felicidad de un perro está ligada a sus dueños y las actividades que realicen: "Viajes, paseos y sobre todo permitirle satisfacer muchos de sus instintos a través de ejercicios físicos y sensitivos, donde el uso del olfato se convierte en una actividad básica" señala el adiestrador.

Algunas de las claves que aparecen en la guía de Nacho Sierra, y él considera esenciales a la hora de emprender un viaje en coche con tu mascota son:

Preparar a tu perro

Escoger el lugar correcto

Realizar paradas frecuentes

Evitar que tu perro mire por la ventanilla

Llevar la documentación necesaria

Todo ello teniendo en cuenta siempre que lo más importante es adaptar la experiencia de los animales, señala, con el único fin de que no sufran ningún tipo de daño durante las vacaciones. Nacho Sierra recomienda el uso de transportines de viaje para mantener la calma y 'efecto madriguera' de las mascotas durante el viaje: "No olvidemos que los perros son cánidos y filogenéticamente tienen “la madriguera” como referente del descanso y la seguridad y por ello, utilizar transportines o remolques es muy beneficioso para el perro a la hora de viajar" continúa Sierra.

Y es que, la situación vivida en los últimos años con la llegada del Covid-19 y su posterior vuelta a la normalidad, ha hecho que muchas personas opten por incluir un mejor amigo canino en sus vidas. El adiestrador canino asegura que "durante la pandemia muchos perros mejoraron su grado de satisfacción ya que pasaban más tiempo atendidos por sus dueños y les sacaban más a pasear, pero por el contrario hubo algunos que sufrieron más de la falta de ejercicio", demostrando la necesidad que los caninos tienen de salir a la calle y pasear.