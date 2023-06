Esta es la parte del cuerpo que no le gusta a tu gato que le toques

3 Se lee en minutos D. M



Los gatos son animales independientes que muchas veces no nos prestan atención cuando se la reclamamos, aunque nos conozcan a la perfección e incluso aunque convivamos con ellos. Son mascotas que deciden cuándo hacer caso a los humanos y cuándo no, independientemente de que los llamemos por su nombre o no.

Hay muchísimas razones por las que los gatos son una de las mascotas más célebres y populares del mundo. Son adorables, curiosos, juguetones, divertidos y su ronrón es el remedio más efectivo contra el estrés. Sin embargo, son seres muy particulares y cada gato tiene su propia lista de gustos y disgustos. Por ello, estas son diez cosas que no le gustan a los gatos.

1. El primer cepillado

Algunos gatos pueden disfrutar mucho de un buen cepillado, especialmente si su dueño les ha acostumbrado a ello desde una edad temprana. Sin embargo, es posible que su gato tienda a huir o se rebele decididamente, cuando te acerques con un cepillo en la mano. Los gatos son seres muy rutinarios y a priori no saben que eso es algo que podría gustarles.

2. El ‘maldito’ cascabel

Toma en cuenta que como el oído de los gatos es muy agudo, tener un cascabel colgando es una tortura para ellos. Por más que quede ‘mono’, es como si nosotros tuviésemos la campana de la iglesia sonándonos todo el día en la oreja. Nos volveríamos locos, ¿verdad?. Pues eso. Quítale el maldito cascabel al collar.

3. Las caricias agresivas

Un gato puede fingir que es un rudo y violento predador, pero en realidad puede llegar a ser muy tierno y mimoso. Acariciarlo de forma agresiva, rascarle con fuerza o palmearles el lomo, pueden ocasionar en él una actitud defensiva, ya que puede sentirse sobre estimulado y su respuesta a eso suele ser la lucha o el ataque.

4. Los cortes de uñas

Puede que tengas suerte y tu gato sea de los que tolera un recorte de uñas, seguramente se deberá a que le has acostumbrado de muy pequeñito y no lo asocia con una agresión. Sin embargo, la mayoría de estos felinos se resistirá a los intentos de recortar sus únicos medios reales de autodefensa, por razones obvias.

5. Pasear en coche

Al igual que los humanos, los gatos son animales de costumbres. Les gusta tener su territorio y sus rutinas y normalmente odian cualquier cambio. Agrega a esto la confusión que puede provocarle un vehículo en movimiento y es muy probable que el resultado sea un gatito infeliz.

6. Bañarse

Es una historia tan antigua como el tiempo: los gatos odian mojarse. Por un lado, no tienen necesidad de bañarse como los humanos o los perros, ya que hacen un muy buen trabajo acicalándose a sí mismos. Algunas razas, y especialmente los grandes felinos, son aficionados al agua, pero el gato doméstico promedio hará todo lo que esté en su mano para evitarla.

7. Que les toquen la barriga

Una de las cosas en las que los perros y los gatos se diferencian es su respectivo amor y odio porque les acaricien del vientre. Los instintos predadores de un gato están casi intactos, a pesar de llevar miles de años domesticado y el estómago es quizás su área más vulnerable.

8. Los ruidos fuertes

Un fuerte ruido desencadena una respuesta inmediata en un gato, ya que teme encontrase en peligro. Tienen un oído tan fino que son capaces de asustarse con un estornudo, así que imaginaros cómo perciben los bocinazos, la música a todo volumen y los fuegos artificiales.

9. Compartir su territorio

A menos que se críen juntos, los gatos no suelen ser aficionados a otros compañeros, por su naturaleza territorial y porque ven en otros felinos a un competidor por sus alimentos, juguetes y dosis de atención. Incluso cuando conviven muchos gatos, siempre hay uno que destaca al mando.

10. Demasiada atención

La mayoría de los gatos no puede soportar que se les vigile o mime constantemente, pero tampoco les gusta que se les ignore. Cada gato es capaz de hacerle saber a su compañero humano cuándo quiere su atención, a menudo maullando sin cesar o frotándose en las piernas.