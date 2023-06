Pexels

Hoy en día hay múltiples certificados que sirven para distintos fines, entre ellos identificarnos. Es el caso del certificado digital de la FNMT (Fabrica Nacional de Moneda y Timbre) que para aquellos que no saben el motivo de tenerlo, la respuesta es sencilla: es la herramienta para identificarse en internet y hacer varios trámites de manera online. Aunque la parte en la que hay que tener más cuidado, es en el proceso de solicitarlo.

Como todo hoy en día, se puede hacer desde casa, solicitar este certificado, no iba a ser menos. Por supuesto, lo único que hará falta es un dispositivo, ya sea un móvil o un ordenador, ya que ambos disponen de una cámara con la que se puede identificar a la persona. Este certificado en sí es siempre gratuito, aunque la identificación por vídeo que se necesita para el proceso cuesta 2,99 euros sin contar los impuestos. A continuación, estos son los pasos que debes de seguir para solicitar este certificado de manera online.

1. Operar con un ordenador

Lo primero de todo y lo más básico es utilizar un ordenador para el proceso. No importa demasiado que tipo de ordenador siempre y cuando se pueda instalar el configurador ‘NFMT-RCM’ en Windows, Linux o macOS. Para hacer esto tienes que acceder a la web de la FNMT y en el apartado que corresponde pinchar sobre el configurador que sea compatible con tu dispositivo.

2. Rellenar un formulario

Cuando ya tengas instalado esto, lo siguiente será rellenar un formulario con tus datos básicos como tu nombre completo, número del DNI, coreo electrónico... Solo tendrás que rellenarlo, que no tardaras más de cinco minutos y aceptar las condiciones. Puedes encontrar el formulario en este enlace. Una vez esté rellenado, se abrirá el configurador que elegiste instalar y te obligará a elegir una contraseña. Esto es más importante de lo que parece, ya que la contraseña que elijas será la que corresponda a tu certificado, por lo tanto, es recomendable que sea una fácil de recordar o que hayas usado antes.

3. Identificar tu DNI con el móvil

Noticias relacionadas

Una vez hayas rellenado el formulario, recibirás un correo electrónico con un código que debes guardar bien. El paso que viene ahora es identificarte por el móvil. Aún metido en el correo, hay un enlace para identificar tu documento con el móvil en el que tienes que rellenar unos campos incluidos el código que se te ha enviado antes al correo. Al terminar de rellenarlos, el siguiente paso es clicar la opción de ‘Comencemos'. Aquí es cuando se inicia el proceso de verificar tu DNI por las dos caras mediante la cámara del móvil.

4. Pagar y descargar certificado

Este proceso que has hecho no es inmediato, tardará unos días, aunque no mucho más de 2 días hábiles. Una vez que el proceso no esté en tus manos, recibirás un nuevo correo con el certificado que te podrás descargar en un segundo. Para descargarlo, tienes que introducir otra vez tu DNI, el primer apellido y el código de la solicitud. Y este es el momento de abonar los 2,99 euros (más los impuestos). Una vez hayas hecho esto, ya por fin podrás pulsar en la opción de ‘Descargar el certificado’, y se quedará guardado en tu móvil o en el dispositivo que estás utilizando.