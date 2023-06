El desarrollador de los videojuegos de Stranger Things cierra sus puertas

La desarrolladora BonusXP, asociada con Netflix para la producción de videojuegos basados en la serie ‘Stranger Things’, ha confirmado el fin de sus operaciones. Por el momento no se han aclarado los motivos de la clausura del estudio, pero en una nota difundida en redes sociales, se comprometen a ayudar a sus empleados a encontrar nuevas oportunidades laborales.

“Comenzamos el difícil proceso de cesar nuestras operaciones en BonusXP. Hemos disfrutado haciendo juegos para ustedes durante los últimos 11 años”, dice la compañía en un mensaje. “Nuestro enfoque está en ayudar a nuestro equipo a encontrar sus próximas oportunidades”, continúan desde la compañía.

We have begun the difficult process of ceasing operations at BonusXP. We have enjoyed making games for you over the last 11 years.



Our focus is on helping our team find their next opportunities.



If you are looking for great game talent, please contact us at info@bonusxp.com.