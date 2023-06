Moving Out 2 hace que las mudanzas sean divertidas para todos con su diseño de accesibilidad

En caso de no tener referencias anteriores, no está de más destacar que ‘Moving Out 2’ es la secuela del alocado simulador de mudanzas basado en la física. La propuesta de juego nos invita a controlar a Fart, a ponerse su uniforme de Smooth Moves y ayudar a los residentes de Packmore a empaquetar y realizar sus mudanzas con hasta tres amigos. Pero ya no estamos en nuestra colorida localidad de origen, ya que en este nuevo capítulo nos moveremos a través de portales interdimensionales y exploraremos nuevos mundos llenos de divertidos desafíos.

The @MovingOutGame team are firm believers that gaming should be for everyone, regardless of age, skill or physical ability! 🙏🏼



Check out this Moving Out 2 Accessibility Deep Dive video they have put together to make removals fun - for EVERYONE! 📦



📺 https://t.co/VA1BEKp4Up pic.twitter.com/PrYDg6kMEp