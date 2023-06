10 horas de trabajo al día y "en agosto no descansamos": así es la indignante oferta para trabajar en un bar en verano

Una oferta de trabajo de camarero para este verano despierta la indignación en redes. / FREEPIK

Jornadas de 10 horas, con turnos que pueden ser corridos o partidos y sin descanso en todo agosto. Todo ello por 1.200 euros al mes. Es la penúltima oferta de trabajo en hostelería que ha despertado la indignación en redes sociales.

Además, "si algún día hay más de esas horas, se pagan aparte", añade la oerta. "Venga, que empieza la temporada alta", señala Soy Camarero (@soycamarero), la cuenta de Twitter que se ha hecho eco de este nuevo intento de explotación laboral.

Las propinas 'a la americana' llegan a España

Una alerta que llega a colación de una información difundida durante los últimos días: que algunos restaurantes en España están empezando a recoger un porcentaje destinado a la propina en sus cuentas, entre el 5 y el 10% del coste de la consumición, imitando el estilo estadounidense.

La práctica, inusual hasta ahora en la restauración española, se ha detectado, al menos, en locales de Madrid y de Barcelona en los últimos meses y, mientras el gremio hostelero recuerda que no es obligatorio dejarla, los consumidores creen que esta propina "sustituye, de alguna manera, a los salarios decentes".

Los "tiques" reflejan el importe total sin propina, el importe con el porcentaje sugerido (5, 8 o 10 %) e incluso la opción de una propina libre, según ha comprobado EFE.

El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, cree que se trata de una técnica que trata de "crear un sentimiento de culpa" en el cliente que decida no dejar nada.

Sánchez reitera que "no es un acto ilegal porque no lo imponen" pero cree que pedir ese dinero es "intentar aprovecharse" del cliente para que, "de alguna manera, se convierta en el que paga el plus de un salario demasiado reducido".

Bajo su punto de vista, la propina "no puede ser el sustituto de un salario decente".

Sin camareros en España

Desde hace unos meses, la hostelería alerta: faltan camareros en el país. Encontrar personal se está convirtiendo en un problema cada vez mayor cuyas consecuencias ya se están viendo a corto plazo. Algunos bares o restaurantes se ven obligados a abrir menos horas, a atender a un número reducido de personas y por consecuencia, obtener menos ingresos.

Pero, ¿por qué está ocurriendo esto? La falta de demanda contrasta con la situación actual; España pasa por una crisis provocada por la guerra de Ucrania y la pandemia, entre otros, y los bancos ya hablan de que esta crisis financiera podría ir a peor. Sin embargo, las malas condiciones en las ofertas de trabajo han llegado a rozar ciertos límites que los profesionales del sector se ven obligados a rechazar. Ni siquiera una crisis les puede hacer cambiar de opinión.