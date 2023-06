Test viral: esto es lo que dice tu nariz de tu personalidad

Ejemplos de nariz para el test viral

Los test de personalidad y de acertijos visuales son tendencia en las redes sociales. Este tipo de contenido se hace viral de una forma muy rápida en redes y hacen que tenga mucho éxito y mucho público. Supone un pasatiempo muy entretenido para todo tipo de personas.

Este test viral recoge diferentes tipos de narices. El acertijo consiste en que observes el dibujo en el que se exponen ocho narices. Luego, debes escoger la que más se parece a la tuya. Ahora no se trata de enfrascarse en retos con el cronómetro en la mano para entrenar nuestra vista, sino en hacer el ejercicio de mirar la ilustración detenidamente y fijarnos en la nariz que más se asemeja a la que tenemos.

Debes seleccionar la adecuada.

Con este test conocerás algo que no sabías sobre ti, muy probablemente. Lo importante no es lo que se diga de ti, sino la reflexión que cada persona haga. Los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica.

Resultados del test

Cuando por fin hayas encontrado la nariz que más se asemeje a la tuya deberás mirar lo que significa la que te ha tocado. Estas son las respuestas a cada uno de los ejemplos de narices.

La nariz número 1: Las personas con este tipo de nariz tienen una personalidad optimista, son curiosos y buenos compañeros. Se preocupan por los demás y se esmeran para que se sientan cómodos, intentando: encontrar soluciones para todos los problemas.

La nariz número 2: Las personas con este tipo de nariz suelen ser introvertidas , no les gusta llamar la atención, son prácticos y fieles, pero pocas veces hablan con confianza sobre sus sentimientos y suelen parecer personas cerradas .

La nariz número 3: Las personas con este tipo de nariz suelen ser creativos y desinteresados, apasionados en todos sus objetivos y metas, defendiendo además sus principios y arriesgándose con tan de conseguirlos. No tienen miedo a equivocarse y están dispuestos a aprender, sacrificándose por los demás.

La nariz número 4: Las personas con esta nariz tienen una personalidad muy brillante, son líderes natos, buenos organizadores, honestos y responsables. Siempre logran lo que se propongan y se consideran los más decididos a la hora de cuidar su trabajo.

La nariz número 5: Las personas con esta nariz tienen una personalidad muy natural , importándoles poco complacer o no a los demás porque siempre buscan sentirse bien consigo mismos. Tienen un carácter fuerte y prefieren ir al grano antes de darle vueltas a un problema.

La nariz número 6: Las personas que tienen una nariz como esta suelen ser fuertes, apasionadas y temperamentales, por eso no es aconsejable poner a prueba su paciencia. Eso sí, tan pronto se enfadan como dejan de estar enfadadas, no son rencorosas, simplemente tienen un pronto fuerte.

La nariz número 7: Las personas que tienen una nariz como esta son muy colaboradoras y les gusta ayudar a los demás a solucionar sus problemas , siendo además muy sensibles y sintiéndose heridas con mucha facilidad, por lo que hay que ser cuidadoso.

La nariz número 8: Si eres una persona con una nariz como esta es que eres buen estudiante, amigo y socio, sabiendo escuchar a los demás y preocupándote por lo que les pase. Se comprometen mucho con todo lo que hacen.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo.