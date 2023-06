Sezar Blue conduciendo mientras sucede el accidente / SEZAR BLUE

Todos tenemos algún momento de mala suerte que no esperamos en nuestro día a día y esto, aunque pueda parecer que no, también le ocurre a las figuras públicas. Y un golpe de mala suerte es lo que ha tenido el famoso streamer Sezar Blue. El youtuber dedicado a difundir contenidos gastronómicos ha sufrido un accidente hoy mismo mientras estaba emitiendo un directo que se ha hecho viral en las redes. Sezar se encontraba en su coche modelo Tesla Model 3 hasta que un camión le choca reventándole todo el lateral del coche mientras el youtuber se encontraba conduciendo.

"Me ha destrozado el Tesla"

El famoso streamer gastronómico se encontraba en su coche tesla grabando un directo y de camino a recoger su ordenador que le había dejado reparando, hasta que sin esperarlo, un camión chocó con su tesla. En ese instante, la reacción del youtuber no pudo ser otra que perder los nervios. En el video se puede ver al streamer repitiendo la misma frase: "Oiga, Oiga", "No me lo puedo creer".

Además, no solo eso, también se muestra frustrado dando a entender que no había sido su culpa: "Yo iba por mi carril y un camión enorme por el carril izquierdo me ha pasado por encima literalmente”. Pero sobre todo, no podía parar de gritar: "¡No me lo puedo creer, me ha destrozado el Tesla, el puto camión!".

Más tarde, Sezar Blue, con casi medio millón de suscriptores en YouTube, se mostró indignado asegurando que quien conducía era una chica. Pero para dejar claro que el impacto había sido a raíz del camión, ha compartido las imágenes desde otro ángulo gracias a una de las cámaras que su coche llevaba su tesla y que ha dejado comentarios por parte de otros usuarios, manifestándose a favor del youtuber: "Casi le mata joder", ha comentado un usuario.

Además, no es la primera vez que el coche del youtuber sufre un accidente y lo ha querido dejar claro con otra de sus frases"Joder, otra vez sin coche". El streamer se despedía del video indignado y enfadado: "vaya mierda, me dan ganas de llorar, os dejo". Los tweets han tenido en cuestión de horas casi 2 millones de visualizaciones y varios comentarios por parte de los usuarios, la mayoría apoyándole "ESTE TÍO ES HISTORIA VIVA DE ESPAÑA" y otros tomándoselo a risa "Pues creo que ahora podríamos decir que Sezar Blue ya no tiene Tesla entre sus preocupaciones".