Remedios caseros para impermeabilizar tus zapatos de forma 'low cost'

Con los cambios de tiempo que ha empezado junio, es imprescindible no calarse los pies con una lluvia que no esperabas. Vestirse con estilo cuando afuera no hace más que llover resulta de los más complicado, sobre todo cuando hablamos de calzar nuestros pies con botas o botines que nos permitan ir cómodos y resistir los charcos sin calarnos.

En nuestros zapateros solemos tener uno o dos pares 'waterproof' para estos momentos, pero con unos sencillos pasos en realidad es posible impermeabilizar casi todo tipo de zapatos:

1.El truco de la vela

Coge una vela y úntala por todo el zapato hasta que quede bien cubierto. Después seca todo el zapato con un secador. Así conseguirás hacer una capa protectora transparente que hará que el agua resbale sin penetrar en la piel del zapato.

2. Zapatos anticharcos con el spray limpiador de muebles

Rocía tus zapatos con un spray limpiador de muebles de forma concienzuda. Espera media hora hasta que se sequen y aplica betún del mismo color de tus zapatos. Después, cepilla el calzado y repite esta operación un par de veces.

3. Sprays impermeabilizares

Si el truco de la vela o el spray limpiador de muebles te parecen demasiado engorrosos, otra opción menos barata pero igual de efectiva es rociar tus zapatos con un spray impermeabilizante. Lo podrás comprar en muchas zapaterías y grandes almacenes.

Trucos para eliminar la humedad si tus zapatos ya están mojados

Si has salido a la calle y un chaparrón te ha pillado de improviso y te ha calado tus botas favoritas cuando llegues a casa mete unas bolsas de té en ellas para que absorban la humedad y quiten el mal olor.

También puedes usar unas cáscaras de limón o naranja con el mismo fin.