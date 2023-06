Le pregunta por las condiciones a un hostelero que ofrece trabajo y esta es su reacción

Imagen de archivo de una camarera.

La cuenta de Twitter Soy Camarero se esfuerza a diario por destapar y denunciar las malas prácticas en el sector de la hostelería, desde las abusivas condiciones laborales de muchos empresarios a los comentarios más indignantes de los clientes, pasando por los episodios de camareros y trabajadores poco profesionales.

Uno de los últimos casos difundidos por esta cuenta justiciera resulta, una vez más, de lo más indignante: Al parecer preguntar por las condiciones sigue siendo tabú", resume este conocido tuitero en su publicación, en referencia a una chica que iba a realizar una prueba de trabajo en un bar.

El mensaje viene acompañado de dos capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp. En ella, se puede ver cómo el hostelero le dice a la candidata en cuestión que le va a hacer una prueba para valorar sus capacidades al día siguiente a las once la mañana. A esto, ella se limita a pregunta: "¿La prueba es todo el turno? Más o menos por saber. ¿La prueba se abonaría?".

Seguidamente, la candidata le pregunta por cuáles serían las condiciones laborales una vez superada la prueba. Y aquí es donde el empresario parece indignarse y le responde un directo "ya no hace falta que vayas".

"Estas preguntas si las haces a otro empresario te aseguro que te rechazan. Buenas noches", añade, dejando patente la situación general de la hostelería. Afortunadamente, ella no se queda callada y responde: "Nunca en mi vida laboral me han rechazado por preguntar las condiciones laborales. En una relación laboral se trabaja por un sueldo y no por amor al arte. Se pregunta para saber el horario, si me cuadra o no, por el salario, si me conviene o no. Vamos, cosas normales. Buenas noches".