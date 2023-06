Así es el libro para los amantes del orden que está triunfando

Begoña Pérez, autora de ’Limpieza, Orden y Felicidad’ / Carlos Ruiz

Marie Kondo tiró la toalla, pero su espíritu permanece. El interés por la limpieza y, sobre todo, el orden en el hogar se trasladó a centenas de aprendices que pusieron en práctica los postulados de la gurú japonesa, aurora de grandes bestsellers como La magia del orden o La felicidad después del orden.

Una de estas seguidoras es Begoña Pérez Díez de los Ríos, más conocida como Bego "la Ordenatriz" (@la_ordenatriz). Su último libro, Limpieza, orden y felicidad (Planeta), se ha convertido en el más vendido en Amazon sobre esta temática.

"No me lo esperaba para nada. Pero sobre todo por el cariño de la gente y el agradecimiento. Esto es muy importante, porque cuando uno es agradecido no da nada por hecho y vive más el presente", aseguraba "la Ordenatriz" en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, además de mostrarse "alucinada" tras conocer las buenas cifras de venta.

Orden y limpieza

Pero, ¿qué tiene el libro que lo ha hecho tan popular? Desde un punto de vista psicológico, la autora analiza la importancia de la organización y la limpieza del hogar para conseguir tener más paz y felicidad. Habla de lo relevante que es ser constante y regular en la limpieza, para evitar que se haga una montaña del caos; dedicarle mucha paciencia a las cosas de la casa; o pensar en los costes económicos de las acciones que tomamos.

Así, el texto incluye un descriptivo listado de productos de limpieza —desde la mezcla de vinagre y bicarbonato hasta la laca, que funciona como desincrustante—, un diccionario de manchas (barro, sangre, cera, cercos de sudor, grasa, etc.) o un apartado sobre cómo limpiar cada estancia de la casa, entre otras cosas.

A estas ideas hay que añadir que lo del orden y la limpieza en el hogar no debe ser tarea de una sola personas, sino que a ello debe contribuir toda la familia. Con los niños pequeños se debe empezar a educar en estos asuntos, para que desde jóvenes aprendan a limpiar y ordenar con el ejemplo. Entre todos debemos contribuir a que nuestro hogar sea más acogedor, pues toda la familia será la que disfrute de ese orden.