Hideo Kojima no está implicado en la producción de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

‘Metal Gear Solid’, una de las franquicias más conocidas de la prolífica y sobresaliente trayectoria de Hideo Kojima, tiene previsto regresar con una revisión de la tercera entrega de la popular serie. No obstante, el creativo japonés no formará parte del equipo responsable del nuevo juego presentado bajo el nombre ‘Metal Gear Solid Δ: Snake Eater’, algo que han confirmado desde la propia Konami.Era previsible, ya que dejó la plantilla de la casa de entretenimiento de forma abrupta en 2015, después de tres décadas de relación, para fundar su actual estudio, Kojima Productions, responsable de la franquicia ‘Death Stranding’, entre otros proyectos no anunciados.

The Delta symbol (Δ) was chosen because its meaning fits the concept of the remake project.



