Haciendo esto te levantarás con mucho mejor humor

El método de El burrito, es uno de los más eficaces para colocar la funda nórdica de tu cama.

Suena la alarma y el ceño se frunce automáticamente como síntoma de una expresión facial que indica desagrado o desaprobación por tener que despertarse, y más aún si es temprano. ¡Cinco minutos más! Pospones la alarma hasta que vuelve a sonar mientras que el cabreo va en aumento.

Sí, el cansancio es el primer síntoma del día para llegar a un estado en el que ni si quiera te aguantas tú. Despertarse como si se viviera en los mundos de Yupi puede ser estoico y llevadero. Es cuestión de acostumbrarse a nuevos hábitos que nos faciliten el camino a comenzar el día con buen pie.

Crea tu rutina de mañana

¿Eres de los que prefieren apurar y despertarse más tarde pero luego no tienen tiempo ni para tomarse un café antes de salir de casa? ¿Prefieres levantarte diez minutos antes y asegurarte de que hay tiempo para una ducha y un buen desayuno? Si creas una rutina, tu cuerpo te lo va a agradecer y te vas a sentir infinitamente mejor. El cuerpo se acaba acostumbrando, especialmente si nos hace bien.

Cada persona necesita su tiempo para desayunar tranquilamente mientras se pone al día con las noticias, con los mensajes de WhatsApp o simplemente se deja llevar por lo que esté apareciendo en ese momento en televisión. Sea lo que sea, date tiempo para desayunar, ducharte y hasta relajarte antes de ir a trabajar o a estudiar.

Olvídate de los 5 minutos más

Es un engaño. Esos minutos extra que intentamos ganar al tiempo son una mera trampa porque confunden a tu cerebro. Esto se debe a que reinicia el ciclo del sueño y, para la próxima vez que suene la alarma pasado ese tiempo, estarás más cansado que antes. Levántate mejor a tu hora y aprovecha esos minutos para lavarte la cara, peinarte y asearte.

Despierta tu cuerpo

Muchos recomiendan practicar yoga al menos durante diez minutos al día, sobre todo por la mañana, para recargar de energía positiva y buena vibra nuestro cuerpo en el camino al autoconocimiento físico y mental. Además, evitaremos sufrir problemas musculares y lesiones. Si esta doctrina filosófica hindú no te convence, que no arda troya. Con estirar la musculatura sería suficiente para afrontar con mucha más vitalidad la jornada. De hecho, Fernando Ramos, presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), asegura que la importancia de estirar se debe a que generan una tensión que actúa sobre diferentes estructuras, con "importantes beneficios" sobre la movilidad y analítica de nuestras articulaciones. E, incluso, "puede contribuir a prevenir la aparición de dolores relacionados con la inactividad o con el mantenimiento prolongado de determinadas posturas". Anota la postura de yoga conocida como 'gato estirado' porque te ayudará a despertar el cuerpo y flexibilizar la columna vertebral. Un paseo también será todo un acierto.

Piensa en positivo

Atraemos lo que somos. Si pensamos en positivo, suscitaremos el interés de todo lo bueno que nos acompañe. Si levantarte de la cama te cuesta barbaridad piensa en algo que te haga feliz, por ejemplo algún plan o alguna actividad que vayas a realizar durante esa jornada y realmente te vaya a sumar. Quizá es tu último día de trabajo antes de coger vacaciones, estrenas ese jersey tan bonito o esos pantalones que te quedan de diez, vas a merendar con un compañero del colegio que hacía mucho que no veías, vas a ver a tus abuelos o tienes una cita. Comenzarás el día con ganas.

Dale al play

Si tu humor suele ser de perros por la mañana, no te preocupes, la música amansa las fieras. Elige tu canción favorita y sube el volumen. El cuerpo te pedirá actividad y te ayudará a ponerte en marcha, a la ducha. Una ducha te despejará y quizá a priori no lo veas muy claro, pero limpio y despejado seguro. A este combo de anti mal humor, música y ducha, no le puede faltar cantar. Da igual si mañana llueve, lo que importa es el presente.