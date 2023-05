Dueño y su perro en la playa / Pexels

Viajar es uno de los grandes placeres de la vida, y para aquellos que tienen mascotas, también les gusta incluirles en sus viajes como un miembro más de la familia. El problema viene cuando algunos destinos no son apropiados o no admiten la estancia a tu animal. La solución no es dejar de ir de vacaciones ni dejar a tu mascota en casa, sino apostar por aquellos hoteles en los que admiten a tu mascota como un miembro más de la familia.

Se acabó lo de no viajar con tu mascota. Estos son algunos de los lugares increíbles a los que viajar en España, que incluyen alojamiento en el que permitirán entrar a tu mascota.

O Grove en Pontevedra

Este municipio está situado al norte de la provincia gallega de Pontevedra, donde da la casualidad que se encuentran dos de las mejores playas para perros de España: las playas de O Espiño y Portiño. Es un destino ideal si quieres hacer una escapada de verano con tu mascota. Además, tiene entornos naturales de lo más tranquilo y pacífico, donde los amantes de la naturaleza se encontraran en completa paz. Algunas de las zonas que no puedes fallar en visitar son la zona de las dunas o la laguna de A Bodeira.

Aunque la pregunta de muchos es, dónde alojan a sus mascotas en estos lugares. Y la realidad es que si hay alojamientos en los que aceptan a tu animal. Este es, por ejemplo, el Hotel & Apartamentos Cons da Garda, un lugar en el que aparte de aceptar a tu perro en tus vacaciones, también ofrecen tratamientos para los perros y kit de bienvenida.

Parque Natural Arribes del Duero

Este Parque Natural es un sitio ideal para unas vacaciones con tu perro. Se trata de un cañón de 120 kilómetros de longitud y 400 metros de desnivel que sirve de frontera natural entre España y Portugal con lugares increíbles para visitar.

Como alojamiento en el que acogerán a tu perro como uno más destaca el Hotel Rural La Enoteca del Marqués, un lugar tranquilo ubicado en el municipio de Fermoselle y sin cobrarte ningún coste adicional por alojarte con tu mascota.

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Si prefieres optar por una escapada de fin de semana con tu perro, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama será una de tus mejores opciones. Este entorno cuanta con muchas zonas populares en las que puedes hacer rutas de senderismo y disfrutar del todo el paisaje natural de los alrededores.

Como lugar para alojaros se recomienda el Chalet Navacerrada Piscina Privada, un lugar que acepta mascotas totalmente gratis y con una capacidad máxima para 10 personas. Aparte cuenta con piscina privada para refrescarte en verano.

Cabo de Gata en Almería

Noticias relacionadas

En esta región de Andalucía se encuentra un Parque Natural de origen volcánico lleno de paisajes, pueblecitos costeros, playas y calas de ensueño ideales para disfrutar de unas buenas vacaciones. Se encuentra en Cabo de Gata y es conocido, sobre todo, por sus playas salvajes a las que acuden las mascotas, como puede ser la Cala del Plomo la cual es perfecta para ir con perros.

Como opción para alojarse, destaca el Hotel de Naturaleza Rodalquilar & Spa Cabo de Gata el cual se trata de un hotel familiar que acepta mascotas por un precio de 6 euros de suplemento por noche. En definitiva, uno de los mejores lugares para pasar las vacaciones con tus perros.