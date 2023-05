“Si me avisas a las 6:30 de la mañana no sé qué quieres que haga": la surrealista conversación entre un empleado y su jefe

Le manda el horario de trabajo a las 6:30 de la mañana y encima se indigna con la respuesta. / FREEPIK

La cuenta de Twitter Soy Camarero se esfuerza a diario por destapar y denunciar las malas prácticas en el sector de la hostelería, desde las abusivas condiciones laborales de muchos empresarios a los comentarios más indignantes de los clientes, pasando por los episodios de camareros y trabajadores poco profesionales.

Uno de los últimos casos difundidos por esta cuenta justiciera resulta, una vez más, de lo más inaceptable: "Encima se indigna él", resume este conocido tuitero en su publicación, en referencia a la conversación entre un hostelero y un camarero, al que escribe a las 6.30 de la mañana para preguntarle que si puede ir a trabajar ese mismo día.

El mensaje viene acompañado de una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp. En ella, se puede ver cómo el jefe le escribe al trabajador pasadas las 6:30 de la mañana para decirle el turno que tiene. "Sorry por avisar tan tarde. Yo estoy de baja y lo tuve que hacer el sábado el horario".

Apenas una hora después, el empleado le responde: "¿Entonces hoy voy? Porque como te dije ayer, hoy no puedo por la tarde". Una contestación que, irónicamente, despierta la indignación del hostelero que manda el horario con tan poca antelación: "Haz lo que quieras, ya me tienes harto. No quiero más problemas".

"Más problemas de qué", espeta sorprendido el trabajador. "Te he respetado todos los días que me has pedido", le dice. A lo que el empleado vuelve a responder: "Pero si me avisas a las 6:30 de la mañana, no sé qué quieres que haga".

"Seguir durmiendo", remata el empleador. Como no podía ser de otra manera, la publicación ha despertado un acalorado debate en Twitter, con cientos de mensajes quejándose de la situación y una conclusión más o menos unánime: no hay que leer mensajes de trabajo a partir de determinada hora.