Forspoken: adéntrate en el mundo de Athia con la expansión de historia a modo de precuela

Si te encuentras entre aquellos que necesitan más ‘Forspoken’, seguro que te alegrará saber que Square Enix acaba de publicar ‘In Tanta We Trust’, un nuevo paquete de contenido descargable (DLC) que expande la historia del título de rol y acción para PlayStation 5 y PC. Con el descargable, es posible regresar al mundo de Athia para comenzar otra aventura en el papel de Frey Holland.

‘In Tanta We Trust’ sirve de precuela para la historia del juego principal y transcurre 25 años antes de los acontecimientos de ‘Forspoken’. Mientras busca la forma de librar a Athia del Desgarro de una vez por todas, Frey acaba siguiendo una misteriosa voz que la guía hasta un lugar donde, sin saber cómo, es transportada a la Purga de los Rheddig, la batalla que arrasó estas tierras y en última instancia hizo que las thantas perdieran la razón. En compañía de la thanta Cinta y con una nueva serie de habilidades mágicas, Frey deberá obtener respuestas y salvar a Athia una vez más, y también a sí misma.En el DLC luchamos al lado de la thanta Cinta usando una habilidad mágica para desbloquear nuevas estrategias de combate y coordinar combos de ataque contra los rheddig invasores. En la misma línea, el desarrollador asegura que ha alcanzado nuevas cotas en entornos diseñados verticalmente para usar las destrezas de parkour y explorar los rincones más remotos de Athia.

The #Forspoken update introduces some new actions that expand on Frey’s already impressive magic parkour. The first is the ability to perform a quick midair jump. This is an extension of her basic parkour manoeuvres so while it may not redefine traversal, it is extremely useful. pic.twitter.com/753jaFr0Nd