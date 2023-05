Unos padres se enteran de que van a tener trigemelos y esta es su reacción

ShutterStock

1 Se lee en minutos D. M.



Se ha hecho viral un vídeo en redes sociales de una pareja que se enteraba de que tendrían trigemelos. La familia en pleno vídeo se entera de que no va a tener un bebé, sino que iban a ser tres. El perfil de @trimelos ha sido el que ha compartido esta información.

La ginecóloga es la primera en enterarse y le comunica a la familia que hay dos sacos en vez de uno. ¿"Estás hablando en serio? ¿O estás hablando de broma? ¿Hay dos? No me lo creo, reaccionan los futuros padres.

Al momento aparece un tercer saquito en las imágenes. "No me digas que tres, no... ¿Cómo va a haber tres?", afirman los padres sin llegar a creérselo. "¿Pero por qué tantos?", incluso se pregunta.

Noticias relacionadas

La ginecóloga al final ha terminado informándoles que hay tres bebés y que la mujer ha tenido una "superovulación".

El vídeo que está subido en TikTok acumula ya más de 2,5 millones de visitas. Con más de 150.000 likes y miles de comentarios los que alberga el vídeo. Los comentarios de la publicación no paran de señalar la reacción que ha tenido el padre al enterarse de que vendrían tres y no uno como se pensaban.