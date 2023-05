El anuncio de The Talos Principle 2 asegura la continuación del cautivador periplo filosófico

Junto a sus primeros detalles, la desarrolladora Croteam ha distribuido los materiales que confirman el desarrollo de la secuela de su puzle filosófico de 2014 ‘The Talos Principle 2’, que llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X en 2023 y que, en líneas generales, amplía el querido original con más rompecabezas que resolver, nuevas mecánicas de puzles, un argumento más elaborado, secretos que descubrir y, según anticipan, el mundo más grande y extraño que los creadores de ‘Serious Sam’ hayan construido jamás.

En ‘The Talos Principle 2’ volverán los puzles ya conocidos, acompañados de nuevas mecánicas de juego, como la transferencia mental o la manipulación de la gravedad. También se promete una profunda historia protagonizada por personajes con múltiples finales en los que perderse, y una serie de entornos extraños que explorar, incluyendo "una ciudad al borde de un cambio de paradigma" y una isla que "vela las claves del futuro".La próxima entrega de la serie, se presenta como un estimulante puzle en primera persona que amplía los temas filosóficos del primer título con una batería de retos de dificultad progresiva. La trama está firmada por guionistas que ya han cosechado otros éxitos en la empresa, como Jonas Kyratzes (‘The Eternal Cylinder’, ‘Clash: Artifacts of Chaos’) y Tom Jubert (‘The Swapper’, ‘Subnautica’), además de Verena Kyratzes (‘The Hand of Merlin’, ‘Serious Sam 4’).

A new world awaits you. Full of danger and mystery. pic.twitter.com/RzfbGNIXa3