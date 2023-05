La mezcla definitiva para dejar las sartenes y las cazuelas como nuevas

Seguro que tienes por casa alguna sartén, pota o cazo viejo que no quieres tirar. Te gusta y sigue cumpliendo su función pero van pasando los años y cada vez tiene peor aspecto. La solución no es deshacerte de este objeto y tirarlo a la basura. Ni mucho menos. Tienes que darle una nueva vida. Y para conseguirlo nosotros tenemos una fórmula mágica. Se trata de una "pócima" que recomiendan todos los expertos en limpieza y que tú mismo puedes aplicar en tu propia casa con elementos que seguro que tienes a mano y que no te van a suponer un gran gasto económico: bicarbonato sódico y vinagre de la que usas para la ensalada sin más. (Aquí te contamos otro uso muy útil del bicarbonato).

Aplicar la mezcla es más que sencillo pero tienes que tener cuidado para evitar accidentes. Dale la vuelta al cazo de tal manera que la parte que está excesivamente gastada o quemada quede frente a ti. Espolvorea por encima el bicarbonato sódico. Una vez que tengas casi toda la superficie cubierta mete algo de vinagre en un pulverizador. Aplica el vinagre sobre el bicarbonato y notarás que empieza a hacer reacción. Coge una bayeta y limpia la mezcla. El resultado te va a sorprender.

Noticias relacionadas

Los expertos en limpieza aseguran a través de las redes sociales y de los foros de internet que esa misma mezcla se puede utilizar para otras muchas zonas en las que hay suciedad que en no pocas ocasiones es más que difícil de limpiar. Ya sabes que en nuestra sección de Decoración puedes encontrar todos los días trucos que te van a ayudar a mantener tu casa a punto. Y es que llevar la limpieza a rajatabla y conseguir resultados óptimos no es una cuestión de tiempo ni de dinero. Puedes lograr que todo quede en perfecto estado de revista con productos que tienes habitualmente en casa y empleando en las tareas diarias sólo unas horas o unos minutos al día.

¿No te lo crees? En este enlace tienes un renovado producto que puedes utilizar para limpiar todos los días tu mampara de la ducha. Y es que tanto el baño como la cocina son dos estancias de la casa que más tienes que cuidar y no sólo para los invitados. También por la higiene que supone tener limpias estas zonas de la vivienda. Esperamos que nuestros trucos y consejos te resulten útiles para tu día a día y que puedas utilizarlos para mantener tu hogar a punto.