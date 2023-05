La 'Tuna Turner', un homenaje en forma de hamburguesa que ha conquistado al jurado de Best Burger Spain

La ’Tuna Turner’, la hamburguesa más audaz de España. / LA MISIÓN

1 Se lee en minutos H.G.



En los últimos años, las hamburguesas han experimentado un verdadero "boom" en el mundo de la gastronomía. Lo que alguna vez fue considerado simplemente como una comida 'basura', se ha convertido en todo un icono culinario que abarca desde las hamburguesas clásicas de comida rápida hasta las más sofisticadas y elaboradas creaciones gourmet. Este fenómeno ha llevado a una explosión de sabores, combinaciones innovadoras y una amplia gama de opciones para satisfacer los paladares más exigentes.

Tal es el éxito de la hamburguesa en todo el mundo, que hasta tiene su propio día de homenaje en el calendario, y es que cada 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, excusa más que suficiente para darnos un festín con nuestra favorita o atrevernos a probar opciones más novedosas y originales.

Un ejemplo de esto lo encontramos en los chicos del madrileño restaurante de La Misión y su original propuesta: una hamburguesa de atún que vive al giro de la actualidad, la 'Tuna Turner', que acaba de ser premiada con el distintivo Audacius a la mejor hamburguesa de España. Todo un homenaje a Tina Turner, la explosiva cantante que mejor representó la fusión salvaje del soul y el rock en la década de los 70, y que se convirtió en una prestigiosa y madura estrella internacional a partir de los 80, fallecida este miércoles a los 83 años en su casa cerca de Zurich, en Suiza.

Directamente desde Miami

Como decía Tina Tuner, "simply the best", simplemente la mejor. Una aspiración de perfección que Pelayo Galán, propietario de La Misión, ha querido trasladar a su Tuna Turner'. Se trata de una hamburguesa de atún que ha robado el corazón al jurado del concurso Best Burger Spain 2023, donde se elige en varias categorías a las mejores del país. En la tercera edición de este certamen, la hamburguesa presentada por La Misión ha conseguido el premio 'Audacious', que distingue a las hamburguesas que destacan por su originalidad o técnica.

El origen de esta hamburguesa hunde sus raíces en Miami, ciudad a la que Pelayo viajó para descubrir las tendencias del lugar, donde se dio cuenta de que, sorprendentemente, las hamburguesas de pescado tenían una notoriedad importante al otro lado del charco.