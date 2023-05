Vista de la aplicación de mensajería WhatsApp en un teléfono. EFE/ Hayoung Jeon

Tiktok es hoy en día la plataforma de videos más utilizada a nivel internacional en la que puedes enterarte, descubrir y reírte con las ocurrencias de los usuarios. Muestra todo tipo de contenido, incluyendo anécdotas de familiares en aplicaciones como WhatsApp. Este ha sido el caso de un usuario argentino Gax que publicó un video en la plataforma mostrando los audios de eterna duración que le habían enviado a su madre por WhatsApp.

“Esto lo tengo que mostrar porque no lo puedo creer”, afirmó el chico identificado en redes sociales como @thisisgax. En las imágenes, se puede observar que la amiga de la madre llamada Claudia, le envía a la progenitora del argentino varios mensajes de audio que duran media hora, 50 minutos o incluso más de una hora. La madre, actuando poco sorprendida por la situación, le responde a su hijo:“Me está contando cosas” intentando transmitirle que es algo normal.

“Denúncienla”

El tiktoker no para de enfocar en el video la pantalla del móvil de su madre hasta el punto de manifestar a sus seguidores que es motivo para denunciarla: “No puede ser, no lo puedo creer. Esto no puede ser, denúncienla”, concluyó el joven.

El video cuenta con 340.00 likes y casi 5.000 comentarios y muchas reacciones de sus seguidores. Entre sus fans ha provocado reacción de risas y vacile por parte de algunos usuarios que han manifestado sus opiniones con comentarios como: “El chisme debe de estar buenísimo. Uno no se aburre con audios así de largos”; “Piensa que ella también lo tuvo que grabar. Estuvo una hora grabando un audio”; “10 gigabytes pesa cada audio”; “Y yo que me quejo de 3 minutos de audio”; "10GB pesa cada audio jajajaaj".