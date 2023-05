El peligroso truco para hacer café con leche que se ha puesto de moda en TikTok

2 Se lee en minutos EP



Si eres una persona amante del café, esto te interesa. Más todavía si eres de las que lo acompaña con cualquier tipo de leche. Porque la espuma importa. Y mucho. Que se quite un café 'aguachirri' donde esté uno bien jugoso y consistente. ¿O no? Puede parecer fácil, pero hacer uno bueno tiene su qué. De hecho, solemos cometer seis errores a la hora de prepararlo en casa. El café que compres y la cafetera que uses son fundamentales. Además, para hacer espuma se necesita, valga la redundancia, un espumador de leche. Es lógico, pero ahora hay un truco viral en TikTok que ofrece una alternativa tentadora, pero nada más lejos de la realidad: es peligrosa, pese a que en apenas 10 días tuvo más de 2,3 millones de reproducciones.

La 'tiktoker' @jenniferarlia29 muestra "una manera distinta de hacer café". Vaya si lo es. Se trata de cambiar el agua por leche en una cafetera italiana. Por si no fuera poco, se pueden añadir trozos de chocolate en el hueco superior por el que sale el café, que los derrite. De esta manera, queda un rico café moca. Eso siempre y cuando el aparato no salte por los aires, claro.

"Todavía me funciona la cafetera"

"Lo he hecho muchísimas veces y todavía me funciona la cafetera", asegura la autora del vídeo viral, que en 10 días logró sumar más de 100.000 'likes' y otros usuarios de la red social. Sin embargo, abundan más los comentarios negativos respecto a este truco. "Una manera distinta de romper la cafetera", le responde un usuario, mientras que otro solo sugiera que "Descanse en paz" el utensilio.

Inventada por Alfonso Bialetti en 1933, la cafetera italiana, más conocida en el mundo como la cafetera Moka Express, nació con la idea de poder disfrutar un café expreso en casa, usando únicamente el fuego de la cocina. El funcionamiento de una cafetera italiana es mera química y física: la cámara inferior contiene agua. Cuando se calienta, se llena de vapor. Cuando el agua borbotea, la presión creada la desplaza hasta el espacio superior, donde está el café molido. Lo empapa y finalmente sale por el hueco superior.

Riesgo de explosión

Estos utensilios tienen una válvula de seguridad, la cual libera presión cuando la cámara inferior se llena demasiado. La cuestión es que la presión del agua y la de la leche no es la misma porque, básicamente, son dos sustancias diferentes. Hay otro qué. Los conductos de estas cafeteras están diseñados para contener agua. La leche hervida produce nata y otros restos que pueden obstruir la válvula. Si eso sucede, no evacua la presión sobrante y... la cafetera explota.

"A mi madre le explotó la cafetera y casi la mata. Rompió el extractor de la cocina de lo fuerte que explotó", explica una 'tiktoker' en los comentarios del vídeo. Más claro, clarinete. Como reza otro usuario de la red social, "amantes del café no veáis este vídeo". Nosotros solo podemos añadir otro consejo: por el bien de un buen café y por vuestra propia seguridad, no lo pongáis en práctica.