Samba de Amigo: Party Central confirma planes de lanzamiento para Nintendo Switch

Novedades muy interesantes para los amantes del género de fiesta, ya que los chicos y chicas de SEGA han anunciado que el próximo juego rítmico ‘Samba de Amigo: Party Central’, se lanzará oficialmente para Nintendo Switch en Occidente el 29 de agosto de 2023. Esto supone el regreso de la querida franquicia basada en el ritmo con una secuela totalmente nueva, apoyada en una lista de reproducción que promete ponerte en movimiento gracias a 40 grandes temas populares, como EDM, pop o latina, entre muchos más.

Ritmo y diversión

‘Samba de Amigo: Party Central’ también promete una inusual variedad de minijuegos y desafíos, un conjunto de vestimentas y accesorios únicos para desbloquear y nuevas características online, entre las cuales se incluye el modo multijugador Fiesta Mundial. “Mueve el esqueleto al ritmo de la música de artistas famosos tales como Ariana Grande, Miley Cyrus, Carly Rae Jepsen, Jonas Brothers y muchos más”, destaca la ficha del videojuego.

Aquí tienes los 40 temas que estarán disponibles en el juego cuando salga a la venta:Make Way” interpretada por Aloe Blacc; "Break Free ft. Zedd" interpretado por Ariana Grande; “Pompeii” interpretada por Bastille; “You Give Love A Bad Name“interpretado por Bon Jovi; "I Really Like You" interpretada por Carly Rae Jepsen; "Payback (feat. Icona Pop)" interpretado por Cheat Codes; “Karma Chameleon” interpretada por Culture Club; "Let You Go (feat. Kareen Lomax)" interpretado por Diplo & TSHA; “Good Feeling” interpretada por Flo Rida; “Runaway (U&I)“interpretado por Galantis; “I Will Survive (Eric Kupper Mix Extended)“ interpretada por Gloria Gaynor; "I Love It" interpretado por Icona Pop; “Centerfold’ interpretada por J Geils Band; “Bang Bang“interpretado por Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj; "Sucker" interpretada por Jonas Brothers; “Move Your Feet“ interpretado por Junior Senior; ”TiK ToK“ interpretada por Kesha; Just Dance (feat. Colby O' Donis)” interpretado por Lady Gaga; “Moves Like Jagger (feat. Christina Aguilera)“ interpretada por Maroon 5; “You & Me” interpretado por Marshmello;"Panama" interpretada por Matteo; “Pa’lla“ interpretado por Max Pizzolante; "Plastic Hearts” interpretada por Miley Cyrus; “I Won't Let You Down“ interpretado por OK Go; "Celebrate" interpretada por Pitbull; “The Cup of Life (La Copa de la Vida)” interpretado por Ricky Martin;"XS" interpretada por Rina Sawayama;"Bom Bom" interpretado por Sam and the Womp; “Get Busy“ interpretada por Soolja; “Azukita” interpretado por Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz & Elvis Crespo; “Escape From The City” de ‘Sonic Adventure 2’; “Fist Bump” de Sonic Forces; “Macarena (Cover)”; “La Bamba (Cover)”; “Fugue (Classic)” “Scent of Your Sweet Love” de SEGA; “Let’s Find It and Shake It” de SEGA; “Chosen Mask” de SEGA y “Wedding March” de SEGA.

Samba de Amigo: Party Central

La renovada propuesta de SEGA nos anima a levantarnos del sofá y dalo todo en el escenario con un animado y colorido juego rítmico. A su favor, el suave control de los Joy-Con permite que todos puedan pasarlo en grande en varios modos de juego. Se lanzará oficialmente para Nintendo Switch en Occidente el 29 de agosto de 2023.

Samba de Amigo: Party Central – Tráiler