Joaquín muestra su apoyo públicamente a un candidato a las elecciones del Puerto de Santa María en Cádiz

Joaquín Sánchez decía adiós a su club hace poco más de un mes. Joaquín decía adiós al mundo del fútbol a sus 41 años, en medio de una temporada muy dura en la que no ha podido apenas participar. Pero nunca le ha faltado una sonrisa en todas y cada una de las 23 temporadas en el mundo del fútbol profesional.

839 partidos después, tras haber pasado por clubes como Valencia, Fiorentina o Málaga, Joaquín Sánchez se retiraba en la que siempre ha sido su casa, el Betis.

Joaquín decía que es un 'hasta luego'

En una entrevista que ha tenido con Vicente Valles en Antena3, declara que es un "hasta luego y no un adiós". "La tele me llena de ilusión y de alegría, me motiva como cuando empecé a jugar al fútbol. Conoceos a muchos de vosotros es un privilegio. Si dios quiere, voy a seguir ligado al fútbol y a mi club, pero con la idea de poder seguir disfrutando de este mundo de la tele que es maravilloso y que tantas oportunidades me ofrece".

El nuevo apoyo de Joaquín

A pocos días de las elecciones municipales, Joaquín Sánchez ha publicado un vídeo dedicado a uno de los políticos de Andalucía por su labor en estos últimos cuatro años de legislatura. El jugador participaba en la campaña electoral de las elecciones municipales demostrando su apoyo al candidato del Partido Popular a la reelección en el Puerto de Santa María, Germán Beardo, alcalde desde 2019.

“Germán, querido amigo, aquí estoy para mandarte un abrazo, pero sobre todo para felicitarte como alcalde de El Puerto por estos últimos cuatro años, que Dios quiera que sean muchísimos más, no tengo ninguna duda”, ha exhibido de manera contundente el capitán del Real Betis Balompié.

El alcalde le responde en redes sociales

El actual alcalde del Puerto de Santa María se ha mostrado muy agradecido por las palabras que le ha dedicado Joaquín sobre su gestión en estos últimos cuatro años. Dándole las gracias a él, por tanto, y poniéndolo de ejemplo como referente del fútbol.

🙋‍♂🙋‍♂🙋‍♂ Joaquín Sánchez GRACIAS A TI POR TANTO. ¡Te quiero pisha! Tú sí que eres ejemplo y referente para todos nosotros, y no sólo por llevar el fútbol y #ElPuerto a lo más alto sino sobre todo por ser como eres y cuidar de tu gente.



🫶 ¡MÁS GRANDE! GRACIAS de corazón pic.twitter.com/84VrEpXkrd — Germán Beardo (@GermanBeardo) 24 de mayo de 2023

No es la primera vez que se posiciona

No es la primera vez que Joaquín se manifiesta sobre política. En 2022, en una entrevista con Miguel Ángel Revilla, durante el programa El Novato, confesó que habría votado al candidato cántabro si se hubiese presentado a unas Elecciones Generales.