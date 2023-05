2 Se lee en minutos D.M



El gato es una mascota que siempre ha estado rodeada de misterio y al que en realidad nunca se ha llegado a dominar por completo. Por ello se le achacan una serie de características que la mayoría de las veces son producto del desconocimiento y/o la mera superstición, y que debes tener en cuenta si tienes uno en casa.

Un gato negro no tiene la culpa de su color ni de tus problemas, jamás prejuzgues sus actitudes, un gato no te atacará gratuitamente, algo habrás hecho para asustarlo o enojarlo. No olvides que tienen muy buena memoria y que a la larga puede acarrear diferentes situaciones. A pesar de esto, los gatos tienen diferentes curiosidades en lo que respecta a maullidos, olores, visión, entre otros.

Curiosidades de los gatos

Sonidos

Los gatos tienen un maullido característico, pero cada uno lo hace a su manera y no hay dos mayidos iguales. El ronroneo no siempre es de alegría, sino que a veces lo usan para tranquilizarse a sí mismos, sobre todo en momentos de gran estrés.

Olores

Además de poseer un olfato privilegiado. Cuando lo emplean suelen quedarse de ‘boca abierta’. El mito dice que huelen con la boca. Lo que están haciendo es captar feromonas en busca de señales sexuales. Además, sus narices son todas diferentes, aunque cada raza tiene una conformación característica.

Oído

Los gatos poseen un aguzado sentido del oído. Tienen 32 músculos en las orejas que les permiten una cantidad muy amplia de movimientos.

Visión

Sus ojos les permiten ver en colores. Y su campo de visión es de 200º, más incluso que los humanos. En penumbras, su vista se agudiza, se dilatan sus pupilas y ven hasta 8 veces mejor que las personas.

Tacto

Tienen almohadillas que le permiten moverse con sigilo, saltar y caer sin prácticamente hacer ruido y sus uñas son retráctiles. Para quien no tenga un gato, quizá sea una novedad saber que tienen 5 dedos en las patas delanteras, pero solo 4 en las traseras.

Limpieza

Todos los gatos son escrupulosamente limpios. Aborrecen sentirse sucios. Después de comer, jugar, hacer sus necesidades o al despertarse de sus numerosas siestas, con 20 horas diarias, pueden pasarse largos ratos lamiéndose. Que un gato no se asee suele ser síntoma de que no se encuentra bien.

Juegos

Los gatos juegan siempre, aunque de maneras diferentes y con distintos fines. Lo hacen para entrenarse, con el fin de agudizar sus dotes de caza y para interactuar entre ellos o con sus compañeros humanos. Y también para fortalecer vínculos afectivos y no aburrirse. Jugar con un gato está comprobado que es una excelente terapia antiestrés. De igual forma que los es acariciarlo y escuchar su tranquilizador ronroneo.