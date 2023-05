2 Se lee en minutos D. M.



La cuenta de Twitter Soy Camarero se esfuerza a diario por destapar y denunciar las malas prácticas en el sector de la hostelería, desde las abusivas condiciones laborales de muchos empresarios a los comentarios más indignantes de los clientes, pasando por los episodios de camareros y trabajadores poco profesionales.

Uno de los últimos casos difundidos por esta cuenta justiciera resulta, una vez más, de lo más indignante: las condiciones precarias de los hosteleros.

Le pregunta por su sueldo

La cuenta ha compartido el caso de una chica que mantiene una conversación con el supuesto jefe que la contrataría para preguntar por las condiciones de trabajo que previamente habían hablado por teléfono.

La joven le escribe para preguntarle por las condiciones del trabajo, vía WhatsApp: ¿"Hola soy la chica que llamaste antes, Aida, Sería entonces de 2 a 10, con un día de descanso, y tenía una duda, el sueldo cuanto sería? Para así ya darte una respuesta hoy, con toda la información, y el día de descanso cuando sería?".

"Más o menos sobre 1190 me parece"

Unas preguntas de los más normales cuando consigues un nuevo puesto de trabajo y necesitas saber por las condiciones, más sabiendo que es un trabajo en la hostelería, que sabemos que cuenta con condiciones precarias.

El empleador le responde: "Más o menos sobre 1190 me parece". Ante la duda también del "me parece" del empleador, la joven le pregunta si esa cantidad la recibirá en bruto o en neto.

Al instante, el hostelero le responde "Me parece que no te interesa, vale"; "No es eso, solo me estoy informando", le responde la chica. "Sin tener una entrevista no te puedo decir nada vale", finaliza la conversación el empleador.

La difícil situación de la hostelería

Tras visibilizar este caso en la cuenta de Twitter, han sido muchos los usuarios que también han aprovechado para compartir experiencias similares.

En alguna entrevista no me han cogido, estando preparado de sobra, sólo por preguntar sueldo, día de descanso y si pagan horas extras...es algo más que lógico y normal hoy dia — Since 1904 (@jonascoca_34) 20 de mayo de 2023

Hace años hice una entrevista y me llamaron la atención por preguntar cuánto pagaban. Parece que era una falta de educación preguntar, no estaba bien visto, como si el sueldo fuera un secreto que solo se revelaba a iniciados. — Pilar R. Méndez (@tejerenlaisla) 20 de mayo de 2023

Se ha abierto el debate en Twitter sobre si la chica lo único que quería era preguntar por las condiciones aunque no estaba interesada en el trabajo, o si por ende, sí que estaba interesada, pero preguntaba por las condiciones. Los trabajos de hostelería son uno de los peor pagados. Las personas trabajan muchas horas en una jornada, incluso llegando a doblar turnos, eso sí, sin ver ni un solo aumento en su salario.

Por tanto, preguntar por el pago que recibirás a final de mes tras realizar tu labor en el trabajo no tendría por qué ser un problema preguntarlo.