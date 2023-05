Comer una onza de chocolate al día: estos son los beneficios

Peces

Algunos alimentos son especialmente útiles y saludables a la hora de mejorar nuestra salud alimentaria. Pero no son solo verduras y frutas los alimentos que nos ayudan a conseguirlo, sino que este poder también lo tiene el alimento favorito para muchos: el chocolate.

Para beneficiarse del lado bueno que tiene el cacao, no vale cualquier chocolate negro. Según Salena Sainz, fundadora de la clínica Naturae Nutrición, el cacao con una pureza del 85-100% es el más recomendable y saludable. Una vez sabemos esto, es importante tener en cuenta la cantidad que se tiene que incluir cuando le injerimos. Por ello, si se trata de chocolate, es recomendable no sobrepasar los 10 y 30 gramos, lo que se traduce en una onza o una cucharada pequeña espolvoreada en café diariamente. El caco puro es la opción más recomendable si se quiere tomar una cantidad sana y segura.

Beneficios del cacao

Uno de los principales beneficios es que gracias a su poder de magnesio, ayuda aumentar y mejorar el estado de ánimo de los que lo consumen. Por si fuera poco, los expertos de Sanitas aconsejan el chocolate negro para hacer frente a la astenia primaveral, un desorden que, afecta a 4 de cada 10 personas.

Además, el cacao es un elemento que ayuda a la concentración y a mejorar el sistema nervioso central. Otro de sus beneficios es la mejora de salud capilar, ya que debido a su alto contenido en zinc, mineral que si no se tiene acelera la perdida del cabello. Por otro lado, el cacao tiene propiedades antiinflamatorias y favorece una buena salud cardiovascular.

Aunque este dulce resulta ser uno de los más placenteros para cualquiera de las edades, lo ideal es regular su consumo y no comerlo en exceso. De hecho, está demostrado que las ganas de saciar estas ganas de una buena onda de caco es la primera hora de la tarde, porque a lo mejor no se ha comido lo suficiente. La mayoría tiene este hábito con la intención de satisfacer una necesidad fisiológica emocional, por lo que es importante que incluyamos esta cantidad de chocolate en nuestro día a día, pero siempre y cuando no rocemos el exceso.