Muchas personas no soportan el exceso de cerumen en los oídos y tienden a limpiarlos con frecuencia, normalmente usando el método tradicional: los bastoncillos. No obstante, este método no está recomendado por los especialistas, ya que suelen empujar el cerumen hacia el tímpano y, con el tiempo, acabar formando tapones.

En caso de que tengas un tapón grande de cerumen, tendrás que acudir al médico otorrino para que lo elimine, en vez de buscar por ti solo una solución.

Para evitar este tipo de situaciones, te explicamos cuál sería la forma correcta de limpiar tus oídos sin usar bastoncillos.En primer lugar, cabe subrayar que los oídos, desde el punto de vista médico, no necesitan limpieza. Hay personas que producen más o menos cerumen, pero siempre se trata de una secreción saludable e importante. Y es que tiene una función antibacteriana y puede prevenir infecciones como la otitis.

Pero si te molesta la cera y quieres reducirla, el mejor método recomendado por los expertos es recurrir, simplemente, al agua. Mientras te duchas, puedes lavarte los oídos con agua templada y la ayuda de los dedos. Esto será suficiente para eliminar un posible exceso de cera. Seguidamente, tendrás que inclinar la cabeza para que salga el agua que haya podido entrar en el oído.

No limpiarlos con frecuencia

A pesar de lo que significa el exceso de cerumen, los expertos desaconsejan limpiar los conductos auditivos con demasiada frecuencia y con fuerza por su función protectora. Al igual que desaconsejan limpiar los oídos introduciendo algún objeto o hisopo, puedes causarte un mal mayor.