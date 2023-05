Mezclar bicarbonato y lejía para limpiar: los peligros que puede tener

1 Se lee en minutos D. M.



Una correcta higiene del hogar es imprescindible para prevenir enfermedades muy contagiosas como el coronavirus o la bronquiolitis. Pero cuidado, porque un exceso de celo a la hora de limpiar la casa también podría provocarnos algunos disgustos.

Pues porque una mezcla desafortunada de productos o un exceso de cantidad a la hora de limpiar pueden provocar intoxicaciones que nos hagan terminar en un servicio de urgencias.

No mezclar productos

Es una cuestión muy, pero que muy importante, la de no mezclar productos. En especial aquellos que contienen cloro (lejía) o vinagre. No debemos mezclarlos nunca. Si optamos por el uso de un producto, usaremos ese en exclusiva, sin mezclarlo con otro, aunque sea apto para luchar contra un virus y esté homologado. Y si queremos un plus de limpieza y utilizar varios productos, no debemos usarlos nunca a la vez.

No mezclar bicarbonato y lejía

El bicarbonato es un producto versátil que utilizamos para las comidas como refuerzo a masa con lavadura de masa madre, para blanquear en la limpieza e incluso para quitarnos en momentos de acidez el ardor e incomodes que tengamos después de comer.

La lejía no falta en ninguna casa. Lo utilizamos para desinfectar las zonas de la casa.

Si ya sabemos como funcionan ambos productos por separado, esto es lo que deberías saber al mezclarlo.

La composición de los productos

Noticias relacionadas

La base del bicarbonato de sodio es débil. Ya sabemos que cuando mezclamos bicarbonato con otro producto este crea una reacción con gas en el producto. Por tanto, al hablar de lejía que contiene una gran acidez, la mezcla que creamos nos puede ocasionar quemaduras graves en la piel además de irritación o quemazón en las vías respiratorias por inhalar el producto.

En consecuencia, debemos usar cada producto para su función y no mezclarlos. Usar guantes y mascarilla de protección facial son muy recomendables para usar este tipo de productos.