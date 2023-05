Las 15 fobias más raras que existen en el mundo

La fobias más raras que existen.

Alrededor de un 7% de las personas padece alguna fobia y la mayoría de ellas no acude a un experto para solucionar el problema. Se trata de un temor a situaciones o cosas concretas que no son peligrosas y que, por lo general, la mayor parte de las personas no las consideran molestas.

Según la Sociedad española de Psiquiatría, las fobias podrían clasificarse en tres categorías: específica, social y agorafobia. La primera de ellas hace referencia a un objeto o situación concreta como a los aviones o a las alturas.

La fobia social se podría definir como la ansiedad persistente y excesiva ante situaciones sociales. La mayoría comienzan en la infancia o la adolescencia y un 13% de ellas perduran a lo largo de los años.

Noticias relacionadas

Por último, la agorafobia hace referencia al miedo intenso a los espacios abiertos, aunque existen otras fobias que no van relacionadas directamente a esta causa, como por ejemplo estar sitios cerrados o hacer cola.

Pero más allá de la clasificación su clasificación general, sorprende la cantidad de fobias que existen y que jamás imaginarías.

Las fobias más raras que existen

Xantofobia : la fobia al color amarillo. Cualquier cosa de ese color genera a aquellos que lo padecen una ansiedad exagerada que puede les puede provocar sudores fríos, temblores, miedo o nerviosismo. En relación a esta fobia, existe la cromatofobia o cromofobia que es el miedo a los colores.

Ombrofobia : el miedo a la lluvia. Aunque también se relaciona a aquellas situaciones que se presentan alrededor de esta, como los truenos o relámpagos.

Turofobia : fobia al queso. Uno de los alimentos más queridos y consumidos de nuestra gastronomía. Las personas que lo padecen sufren un malestar intenso cuando ven o huelen un trozo de queso y peor aun si lo comen.

Pogonofobia: miedo a las personas que tienen barba. Esta tendencia más destacada en los últimos tiempos puede hacer sentir ansiedad a aquellos que lo parecen. Los síntomas varían desde sudoración y confusión hasta vómitos o falta de aire.

Hexakosioihexekontahexafobia : fobia al número 666. Se caracteriza por el rechazo a cualquier cosa que pueda estar relacionada de forma directa o indirectamente con este número. En algunas culturas, 666 se asocia al número del diablo y al mal.

Omfalofobia : hace referencia a todas aquellas personas que tienen fobia a los ombligos. Son incapaces de verlos y mucho menos de tocarlos. Cualquier interacción con esta parte del cuerpo les puede causar un rechazo extremo e incluso náuseas, es una mezcla de ansiedad y asco que puede con ellos.

Ambulofobia : miedo a caminar. Es una de las fobias menos comunes y más extrañas que existen, pero hay personas a las que les crea ansiedad el hecho de caminar.

Casitofobia : todo lo contrario a la fobia anterior. Hace referencia a las personas que tienen temor a estar sentadas. Este grupo de gente siente la necesidad imperiosa de estar de pie y no sentarse en ningún lado, ya sea una silla, un sofá y mucho menos el suelo.

Cronofobia : miedo al paso del tiempo. Conocida como neurosis de las prisiones, y quienes la sufren sienten pánico al paso de los días, años, minutos y horas. Son incapaces de ver un reloj y en fechas señaladas como cumpleaños o aniversarios; estas personas pueden llegar a sentir una ansiedad extrema.

Erogofobia : fobia al trabajo. Las personas que la sufren sienten un temor excesivo ante situaciones relacionadas con el trabajo; ya sea ir a la oficina, estar en el puesto o asistir a reuniones. En los casos más extremos, la persona es incapaz de acudir al trabajo y prefiere dimitir antes que volver a este.

Crometofobia : miedo a gastar dinero. Son personas que entran en una espiral de pensamientos negativos cada vez que tienen que realizar un gasto, por muy pequeño que sea.

Koumpounofobia: fobia a los botones. Este grupo de gente es incapaz de llevar cualquier prenda que contenga este objeto. El simple hecho de verlos o tocarlos les puede producir altos niveles de ansiedad.