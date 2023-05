¿Por qué la cerveza en lata es mejor que el botellín?

Un estudio científico da la razón a los amantes de dar la lata: es mejor que el botellín

La cerveza, el vino y el pan pueden contener la clave de la longevidad

¿Qué es mejor, la cerveza en lata o embotellada? La ciencia tiene la respuesta. / FREEPIK

2 Se lee en minutos H.G.



En España, la cerveza es casi una institución en sí misma. Fuente y centro neurálgico de todo tipo de planes, eventos y costumbres sociales. Desde las reuniones con amigos en una terraza al aire libre, hasta las celebraciones familiares, la cerveza es una compañera constante en la vida cotidiana de muchas personas. Eso sí, es importante tener en cuenta que el consumo de cerveza a diario puede tener un impacto significativo sobre la salud.

Cuestiones de salud aparte, siempre ha existido un eterno debate alrededor de la cerveza que parecía irresoluble: fuera de las cañas, ¿es mejor tomarla en lata o en botellín? Ambas opciones tienen sus grupos de amantes y detractores, cada uno con sus argumentos a favor y en contra, pero sin aparente capacidad de alzarse como poseedores de la razón.

Pero eso se acaba de terminar definitivamente. Y es que, por fortuna, y para zanjar disputas, recientemente un estudio científico ha resuelto la duda. Un artículo publicado en la revista científica Journal of Science of Food and Agriculture, basado en un estudio comparativo, da carpetazo final a la histórica polémica.

¿Dar la lata o dar la chapa? La ciencia tiene la respuesta

Para llegar a sus conclusiones, los responsables del estudio examinaron detenidamente el sabor y la calidad, tanto de la cerveza en lata como en botella, de dos marcas de cerveza. Durante el proceso, realizaron pruebas sensoriales con más de 300 participantes y los resultados obtenidos han permitido concluir a los científicos que la cerveza en lata es mucho mejor que la embotellada.

¿La razón? Que, en términos de sabor y calidad, la lata protege mejor a la bebida de los agentes externos, como la luz y el aire. De esta forma, se minimizan los niveles de oxidación y el deterioro del sabor de la cerveza.

Noticias relacionadas

Asimismo, la cerveza en lata presenta otra ventaja y es que se enfría más rápido y se mantiene fría por más tiempo que la presentación en botella. Claramente, el aluminio es un elemento conductor, por lo tanto, la temperatura se puede mantener y transmitir de manera más eficiente que con el vidrio. Pero es que hay ventajas todavía: su portabilidad, mayor frescura, y menos posibilidades de romperse o sufrir accidentes.

Por supuesto, como casi todo en esta vida, estas conclusiones tienen sus matices: no todas las cervezas en lata son iguales. Por ejemplo, en las cervezas de menor calidad se suele usar una lata más delgada y ligera, lo que no protege igual de la luz y el aire como en otros casos. Por lo tanto, para garantizar los beneficios que tiene la presentación en lata se deberá asegurar que la lata sea gruesa y de mayor calidad.