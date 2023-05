MotoGP 23: descubre con todo lujo de detalle la nueva estructura del modo carrera

Milestone y Dorna han desvelado el nuevo diseño del modo carrera de ‘MotoGP23’, que siempre ha sido una de las características más importantes de la franquicia de videojuegos. Este año promete una fórmula renovada e incluso más realista, dinámica y social. Una función que, según parece, todo el mundo podrá disfrutar plenamente, gracias a las nuevas ayudas neurales, un sistema en el que realismo y accesibilidad se encuentran en equilibrio. Hay múltiples aspectos que cubrir, así que vayamos por orden.

La esperada función, el sistema Neural de Ayuda, ayudará a los principiantes a aprender los entresijos de la conducción gracias a un avanzado sistema de ayuda de la IA, basado en tecnología de redes neuronales. Esta función ayuda a los pilotos en la frenada, la aceleración y el control, para una experiencia de conducción fluida. El Sistema está calibrado para garantizar la accesibilidad de todos, mientras que los jugadores que quieran dominar el juego encontrarán en la Academia MotoGP las herramientas para mejorar su estilo de pilotaje y rendimiento.

En el modo Carrera comienzas al final de un Campeonato de Moto3. Más fáciles de dominar en comparación con las motos de MotoGP, estas motos están pensadas para familiarizarse con la mecánica de la nueva edición. En función de los resultados, los jugadores podrán permanecer una temporada más en la misma categoría, subir a Moto2, o incluso forjarse para competir directamente en MotoGP. Esto tiene como objetivo, tanto a los que quieran experimentar las diferentes físicas de las motos y competir contra los pilotos de las tres categorías, como a los usuarios que prefieran saltar directamente a la categoría superior. Antes de cada temporada, los jugadores podrán elegir si quieren correr un calendario corto de 10 rondas o el oficial, que incluye las 21 pruebas del campeonato del mundo.

