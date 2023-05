1 Se lee en minutos D. M.



Bad Bunny estrena nueva canción que viene con mensaje. Es uno de los cantantes más exitosos del mundo en la actualidad. Ha lanzado su nueva canción y vídeo, el cual ya se ha convertido en el tema del momento en las redes sociales. La nueva canción de Bad Bunny ha salido bajo el nombre de "Where She Goes".

La nueva canción de Bad Bunny es la primera que estrena después de haber sido cabeza de cartel en la pasada edición del Festival Coachella y después de que se confirmara su relación con Kendall Jenner. Como no podía ser de otra manera, el lanzamiento ha generado infinidad de mensajes elogiando a Bad Bunny y los temas que saca, que siempre se convierten en un éxito a nivel planetario.

Videoclip de Bad Bunny

Noticias relacionadas

Benito ha provocado una enorme sorpresa sacando ahora el vídeo de este Where She Goes porque a finales de 2022 anunció que se retiraba temporalmente y que se iba a tomar el 2023 entero para sí mismo. Pero no es la única sorpresa, pues a pesar de que el título es en inglés, Bad Bunny ha continuado cantando en español tal y como prometió cuando los rumores apuntaban a que iba a debutar con un tema cantado íntegramente en la lengua de Shakespeare. Por si fuera poco, el artista puertorriqueño se aleja un poco de los géneros que le llevaron a la cima y se acerca a uno nuevo.

La sorpresa del videoclip

En el videoclip con el que ha acompañado la canción se puede ver a algunos rostros conocidos como el cantante estadounidense Frank Ocean o el exfutbolista Ronaldinho Gaúcho, que pese a que apenas aparece durante tres segundos en pantalla ha acaparado todas las miradas. La leyenda del FC Barcelona, campeón de prácticamente todos los títulos imaginables en el mundo del fútbol, aparece ante la cámara dando toques al balón en una idílica playa.