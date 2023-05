Adiós a la alergia: remedios caseros para combatir los peores días

Más de 8 millones de personas en España son alérgicas al polen. / Pixabay

La llegaba del buen tiempo es la mejor noticia para algunos y la peor pesadilla para otros. Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, alrededor de ocho millones de españoles sufren alergia al polen y sus síntomas empiezan con la llegada de la primavera. Estornudos, picor de nariz, congestión nasal, ojos irritados y tos son algunos de los síntomas más comunes cuando llega esta época del año.

¿Por qué tenemos alergia al polen?

Las personas que tienen alergia al polen y las plantas perciben esta sustancia como un agente nocivo que provoca una respuesta del sistema inmune. Si estas pequeñas semillas en suspensión entran en contacto con la piel, ojos o aparato respiratorio, este se defiende liberando una serie de sustancias químicas al torrente sanguíneo que provocan una reacción en el cuerpo: estornudos, lagrimeo, enrojecimiento ocular y otros síntomas.

La solución más rápida en estos casos es acudir a los medicamentos para afrontar este duro proceso, pero también existen remedios naturales que pueden ayudarnos a la hora de hacer frente a la primavera.

Vahos en casa para hacer frente a la alergia

Con un recipiente lleno de agua caliente y una toalla podemos conseguir que nuestras vías respiratorias se despejen y se hidraten al mismo tiempo. Una de las mejores opciones son los vahos de eucalipto, que tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios que afectarán directamente a las fosas nasales y calmarán los síntomas de la alergia.

Pon diez hojas de esta planta en un bol de agua hirviendo y conseguirás el brebaje deseado. Déjalo reposar durante 3 minutos y después comienza a inhalar.

Una dosis diaria de vinagre de manzana

Este es uno de los remedios más efectivos para combatir la primavera. Una cucharada de vinagre de manzana en un vaso de agua o de zumo es suficiente. Bébelo tres veces al día y notarás cómo disminuyen los síntomas de la alergia de forma progresiva.

Si quieres más efectividad, échale también una cucharada de miel natural. Este contribuye a disminuir los efectos de la alergia en especial, si se toma diariamente.

Agua salada

La mejor aliada para hacer frente a la congestión nasal. No se tarda nada en preparar una solución salina, tan solo mezcla una cucharada de sal con agua hervida y otra de bicarbonato (si no tienes de esta última, no pasa nada). Posteriormente aplícate pequeñas cantidades en la nariz y no tardarás en notar los resultados.

Infusiones naturales para calmar los síntomas

Algunas plantas poseen efectos antihistamínicos y antiinflamatorios. La menta, el té verde, el de regaliz o de jengibre son algunos de los más efectivos. Estos remedios naturales ayudan a aliviar el picor de ojos y de garganta, y en otros casos también acaban con el carraspeo de garganta y la tos.

Un buen ambiente en casa es clave

En estos días primaverales, es recomendable evitar las actividades al aire libre, como los paseos o salir a hacer deporte entre las cinco de la mañana y las diez y entre las siete de la tarde y diez de la noche, ya que son momentos en los que se suele concentrar más polen.

Aunque suene obvio, es importante mantener la casa limpia. Son semanas en las que nuestro cuerpo está luchando contra las semillas de las plantas y nuestros ojos, nuestras fosas nasales y en general nosotros estamos más sensibles ante cualquier cosa. Por eso, es imprescindible eliminar al máximo el polvo y la suciedad en el ambiente si no queremos empeorar la situación.

Además, que haga buena temperatura no quiere decir que debamos abrir las ventanas, ya que eso solo hará que entre más polen en nuestra casa. En su lugar, cierra todo y pon el aire o un ventilador si quieres mantener la temperatura y ayúdate de un deshumidificador en caso de tenerlo para mantener el aire interior seco.

Una ducha caliente antes de dormir

El agua caliente ayudará a que el vapor alivie nuestras fosas nasales y estas se drenen antes de irnos a dormir. Existen estudios que señalan los beneficios que tiene una ducha de agua caliente de noche, para poder descansar sin síntomas alérgicos.

Además, el cuerpo acumula suciedad del exterior e interior a lo largo de todo el día, llevarnos estas partículas a la cama, que se acumulan en mayor medida en el pelo o en los oídos, no supone nada bueno.