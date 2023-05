'Sonic Frontiers' se convierte en el videojuego 3D más vendido de la franquicia

Lanzado en noviembre de 2022, ‘Sonic Frontiers’ tan solo ha necesitado medio año para convertirse oficialmente en el videojuego de formato 3D más vendido en la historia de la serie. Así lo han confirmado los altos mandos de SEGA en una conferencia de prensa conjunta con Rovio celebrada en Helsinki, Finlandia, donde el presidente transmedia de SEGA Sammy, Shuji Utsumi, aseguró que hasta el momento se han vendido más de 3,5 millones de unidades del título, todavía en pleno auge, ya que continúa recibiendo soporte continuo en forma de actualizaciones y contenido de estreno.

