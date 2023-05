'A Plague Tale: Requiem' recibe un modo en Xbox Series y PS5 centrado en el rendimiento

Uno de los grandes juegos de 2022, ‘A Plague Tale: Requiem’ se estrenó en consolas sin un modo que prioriza el rendimiento, es decir, sin la fluidez que proporcionan los correspondientes 60fps. Pero esta situación ha cambiado y, a partir de ahora, el juego de Asobo Studio ofrece a los jugadores de PlayStation 5 y Xbox Series X la posibilidad de disfrutar de una experiencia más suave con velocidades de fotogramas por segundo más altas.

El nuevo parche para el videojuego, que está disponible en Xbox Series, PlayStation 5, PC y la versión en la nube para Nintendo Switch, integra entre las opciones gráficas un modo rendimiento que incluye la opción de 60 cuadros por segundo, así como características adicionales para optimizar el rendimiento gráfico en PC.

La descripción del parche asegura que se han añadido opciones en PC para disminuir el uso de la CPU y obtener mayor rendimiento en la configuración mínima. Para llevarlo a cabo se ha ajustado la cantidad de ratones que se muestran en pantalla para reducir peso, también se ha ajustado la velocidad de fotogramas de los ratones y se han aplicado mejoras a la velocidad de fotogramas de personajes para disminuir la carga a la unidad de procesamiento.

