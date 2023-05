PRIMER DIA EN EL QUE LOS PERROS PUEDEN ENTRAR AL METRO. / MONICA TUDELA

A la hora de tener mascota, hay que tener en cuenta una serie de factores como su presencia en el transporte público. En los últimos años, la comunidad de Madrid dio permiso a los perros para entrar en el metro y en el cercanías, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos.

¿Cuándo puede tu mascota entrar en el metro?

Se permitirá el acceso de tu mascota si es de pequeño tamaño y transportado en un receptáculo para que no moleste al resto de viajeros. También, serán permitidos los perros guía para personas ciegas, ya que estos actúan como asistentes de la persona y deberán llevar un chaleco que les distinga.

En cuanto al acceso normal con perros, sí que está permitido siempre y cuando: estén identificados, no sea más de uno por persona, no ocupe ningún asiento, lleven correa o bozal y sobre todo, no causen ninguna molestia a ningún pasajero.

¿Cuándo puede tu mascota entrar al tren?

Los perros que pueden acceder al tren sin problema son aquellos con un peso de 10 kilogramos o menos. Los requisitos fundamentales son que estén atados y controlados por el dueño e identificados con un chip. Pueden acceder siempre salvo en estas franjas horarias: entre las 7.00 y las 9.30 h, de 14.00 a 16.00 y también entre las 18.00 y las 20.00 horas de los días laborables. En cambio, durante los fines de semana, festivos y los días de periodo estival pueden viajar en Metro y tren sin ningún inconveniente.

La importancia de cuidar a tu mascota

Desde el pasado 1 de enero, las mascotas han pasado a formar parte de la familia y son consideradas por ley como un miembro más. A partir de ahora, los animales ya están protegidos por la ley para que no puedan sufrir maltrato y las personas que quieran tener uno, sean responsables y tengan que responder por ellos. Alrededor de las mascotas hay muchas preguntas y respuestas, desde las vacunas, a los cuidados o cómo hacer para que sean felices.

Los perros y los gatos son los animales más habituales que se suelen tener en casa en España. La ley ahora exige hacer un examen antes de tener una mascota, un test para demostrar que estás capacitado para ello, aunque hay un número máximo para tener en el hogar y no se les puede tener atados en el balcón o patio durante un tiempo prolongado porque te pueden multar con hasta 50.000 euros.

La salud de las mascotas es una de las mayores preocupaciones que hay en el hogar, que no sufran ni tengan dolores. A través de su comportamiento te dice cuál es su estado de ánimo, pero también hay que saber qué dice la ley a la hora de viajar en aviones o transporte público o cómo hay que llevarlos en el coche para cumplir las normas de la DGT y no ser multado.