'Hollow Knight: Silksong' retrasa su lanzamiento y no anuncia nueva fecha de estreno

Aunque ‘Hollow Knight: Silksong’ nunca anunció de forma oficial fecha de lanzamiento alguna, sus creadores esperaban alcanzar los comercios durante la primera mitad de 2023. Sin embargo, esta predicción cambia radicalmente con el anuncio de un desplazamiento en la fecha de estreno del videojuego. En redes sociales, Matthew Griffin, responsable de marketing y publicación de la desarrolladora team cherry, revela que, no obstante, la producción sigue avanzando. “Estamos emocionados por la forma que está tomando el juego y se ha vuelto relativamente grande, así que queremos tomarnos el tiempo para hacer que sea lo mejor posible.”

Hey gang, just a quick update about Silksong.



We had planned to release in the 1st half of 2023, but development is still continuing. We're excited by how the game is shaping up, and it's gotten quite big, so we want to take the time to make the game as good as we can.



Expect…