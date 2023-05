Descubre si el nombre de tu perro está entre los más populares

Podemos aprender mucho sobre nuestras propias relaciones pasando tiempo con nuestros perros. / Richard Brutyo (Unsplash)

Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad y entre los objetivos que definen el marco normativo de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales es promover campañas de identificación, vacunación, esterilización, cría y venta responsable. Por lo que registrar el nombre de tu amigo de cuatro patas comienza a estar a la orden del día.

Lo más peculiar es conseguir un nombre ingenioso para que tu mascota te haga caso a la primera y no se den la vuelta más de uno en el parque canino. No obstante, elegir el nombre perfecto a nuestro cachorro no siempre es una tarea fácil, puede que nos condicione la raza, el tamaño, el color y hasta la mirada. "Se llama niebla porque es blanco como la nieve", dice uno de los amantes perrunos.

La asignación del nombre no debe ser aleatoria, sino que tiene que ser original y accesible porque después facilitará el vínculo entre el humano y el mejor amigo del hombre. Además, hay ciertas reglas básicas para ponerle nombre a los perros que los expertos recomiendan teniendo en cuenta el comportamiento canino y que podrían ayudarte a inclinar la balanza a favor de alguna de tus opciones de nombres para perros. Elige un nombre corto, peculiar, seguro y con el que te encuentres cómo para llamarle.

Según la lista de los nombres de perros más populares en España que cada año recopila la empresa de cuidadores de perros Rover estos son los nombres más comunes:

Los 10 nombres de perros machos más populares

Coco

Thor

Max

Rocky

Toby

Simba

Leo

Lucas

Zeus

Bruno

Los 10 nombres de perros hembra más populares