Mal olor en el congelador: ¿a qué se debe y cómo acabar con él?

Los olores en casa son uno de los mayores problemas que nos encontramos en el día. Ya sea el olor a humedad tras poner la lavadora o el olor que se queda al cocinar ciertos alimentos como el pescado o la coliflor, los aromas fuertes son una realidad cotidiana y molesta en el hogar. Incluido el congelador, un electrodoméstico esencial que tiende a coger olor con el tiempo.

Acabar con ellos no suele ser una tarea sencilla, ya que se trata de olores intensos que se quedan 'pegados' a las distintas estancias de la casa. Además, cada vez disponemos de menos tiempo para llevar a cabo las tareas del hogar debido al atareado ritmo de vida que llevamos. Por eso, siempre andamos a la búsqueda de métodos y trucos caseros que nos permitan solucionar los distintos problemas de forma eficaz y en el menor tiempo posible.

El congelador, fuente de malos olores

El congelador es una de las herramientas más útiles del hogar. Durante la semana el tiempo que tenemos para cocinarnos de forma elaborada dos veces al día es muy escaso. Por eso, una buena planificación de menú semanal hace que podamos usar el congelador para las comidas que queramos consumir durante la semana. Eso sí, hay que tener en cuenta que no todos los alimentos se pueden congelar.

No obstante, por mucho que limpiemos este electrodoméstico a menudo y de que no haya restos de comida sin envasar, parece que desprende un mal olor nada más abrir la puerta. Un olor que, además, no coincide con el de ningún alimento, ya que están todos perfectamente congelados. Entonces, ¿de dónde sale este olor?

Tres elementos: bacterias, levaduras y moho

Antes de que algo se pierda va a parar al congelador. Es un gesto que todos hacemos en nuestro día a día para evitar tirar la comida. Las intenciones son buenas, pero, al final, el congelador acumula muchos alimentos que terminan poniendo malos o que terminan por oler y contaminar al resto. A esto se suma otro de los "dramas" habituales del congelador: el hielo que se acumula en las paredes.

Incluso, aunque nada esté caducado o en mal estado, muchas veces este mal olor persiste en nuestro congelador. La explicación, en la mayoría de los casos, se debe a tres elementos específicos: bacterias, levaduras y moho. Y es que, pese a que el congelador ralentiza el crecimiento de la mayoría de microbios presentes en los alimentos, algunos pueden llegar a prosperar si la temperatura sube por encima de los 18 grados bajo cero.

¿Por qué ocurre esto?

¿Qué puede pasar para que estos tres elementos prosperen en el congelador? Hay varias posibilidades, como haber metido uno o varios tuppers aún calientes en el congelador, o que se haya producido un corte eléctrico temporal. O, por ejemplo, que se haya salido el líquido o parte del contenido de un envase mal cerrado.

El último motivo, y probablemente el más importante, tiene que ver con el propio proceso de congelación: al congelarse el agua que contienen los alimentos, estos liberan hacia fuera sus sustancias químicas, adhiriéndose a la superficie más cercana, en este caso, el táper o las paredes del congelador.

Relacionado con lo anterior, otra causa común de mal olor en el congelador es la acumulación de hielo en su interior. El hielo puede absorber los olores de los alimentos almacenados y contribuir a un ambiente de mal olor.

Cómo eliminar el mal olor del congelador

Para eliminar el mal olor del congelador, se pueden seguir los siguientes pasos: